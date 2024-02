LÉNYEG: Versenyfutás az idővel: eddig Fico szöszmötölt ráérősen, most Čaputová dőlhet hátra a székében

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Robert Fico húzta az időt, ameddig húzhatta, és tegnap aztán nagy kegyesen aláírta az általa megálmodott Büntető Törvénykönyv új verzióját. Azt, amelyik roppant jóindulatúan bánik a korrupción rajtakapottakkal, már csak azért is, mert eltörli a megveszetegtési botrányok üldözésére létrehozott Speciális Ügyészséget. Ám ez a smeres jogszabály még azt is lehetővé teszi, hogy sokkal hamarabb évüljenek el a nemi erőszaktevők bűnei is. Ami azért kész őrület. Ettől még a kormányfő odafirkantotta a "reformcsomag" dokumentumjára a névjegyét, és küldte is tovább az elnöki palotába. Bár ezt megtehette volna jóval korábban is.

Tippeket kapott Čaputová, nem akárkitől

Tehát a törvényt kritikus szemmel néző államfő csak mostantól szagolgathatja meg ezt a förmedvényt, amit legszívesebben a kukába dobna. Ám ahhoz az sem ártana, ha mondjuk az Alkotmánybíróság is azt mondaná, ez a jogszabály úgy selejt, ahogy van. Valamiféle minőségbeli hiányosságot érez a miniszterelnök is, mert Zuzana Čaputovának külön is írt egy levelet, amiben tippeket ad az elnöknek arra vonatkozólag, mi az, amit tehetne. Fico alázatosan azt duruzsolja, hogy teljes mértékben tiszteletben tartja Čaputová alkotmányos jogát, hogy a törvényt majd visszautalja a parlamentnek a megjegyzéseivel együtt. Mert amennyiben az államfő élne a vétó a lehetőségével, kész konkrét módosításokat javasolni az erőszakos bűncselekmények elévülési idejével kapcsolatban. Szinte megható, mennyire segítőkész ez a smeres politikus. Főleg azt követően, hogy azt a büntetőjogi fércmunkát erőnek erejével keresztülnyomták a törvényhozáson.

Fico ultimátuma

Most már Fico toldozgatná-foltozgatná ezt a törvényt, amit ha a köztársasági elnök a kormányfő által ajánlott megjegyzésekkel küldene vissza a nemzeti tanács elé, rábólintana a koalíciós csapat. Azaz javasolni fogja a saját képviselőiknek, hogy ismételt szavazás esetén azonosuljanak a kiigazított "reformcsomaggal". Amivel tehát szerda estétől kezdve foglalkozhatott Čaputová. Ő már most tudja, hogy pénteken mondja meg a tutit a törvénykönyvvel összefüggésben. Az elnök már átfuthatta Fico levelét is, mert határozott véleménye van róla. Annyira, hogy kerek perec leultimátumozta a kormányfő irományát, ami lényegében azt üzeni, hogy bár megvétózható az új szabálygyűjtemény, de nem akárhogyan és annak is csupán az egyetlen része.

Paragrafuskatyvasz

Az ilyen szájbarágás nem fekszik Čaputovának, aki rögtön a törvénymódosítás múlt heti parlamenti jóváhagyása után jelezte, minden lehetőséget megfontol, hogy ez a módosítás ne léphessen működésbe, mert az rossz hír lenne Szlovákia minden lakosa számára. Így most folyik a harc az időért, mert a vérlázító törvény március közepén lépne hatályba, ha csak az Alkotmánybíróság le nem állítja ezt az egészet. Ahhoz viszont, hogy a taláros testület tudjon foglalkozni a dokumentummal, minél hamarabb el kell juttatni a jogszabályt a kassai székhelyükre. Azaz nem lenne idő még lacafacázni egy kis vétóval, bármennyire is ezt kéri szakmai szerelmes levelében a miniszterelnök. Ebből kifolyólag az a kézenfekvő, ha legyűrve undorát, csipeszt rak az orrára Čaputová és pénteken gyorsan aláfirkantja a törvényt, majd kapásból a futár táskájába rakja a csomagot, hogy az még aznap megérkezzen az alaptörvény védelmének legfőbb szervéhez. Ha ez a forgatókönyv érvényesül, akkor a bíráknak majdnem egy hónap áll rendelkezésükre, hogy beleköphessenek Fico boszorkánykonyhájában készült paragrafuskatyvaszba.

"Erre nem számítottam"

És amíg a Büntető Törvénykönyv kapcsán Fico pocsékolta az időt, abban bízva, hogy így az alkotmánybírók nem győznék a munkát a jelzett határidőig, addig a Szlovák Információs Szolgálat új igazgatójának kinevezésénél Čaputová dől hátra ráérősen a székében. Mert az államfő szerint nincs rá ok, hogy sürgősen döntsön a SIS dirijéről, főleg, ha a kormánypártok jelöltjét Pavol Gašparnak hívják. Az elnök azt is elárulta, egyszerűen nem számított arra, hogy a kormánypártok ezt a nevet előhúzhatják a kalapból. Ifjabbik Gašpar ugyanis megéri a pénzét, de az apja még nála is hírhedtebb. Ő szeptembertől az a smeres képviselő, aki a Tisztítótűz ügy miatt 2021-ben egy éven keresztül az előzetesben csücsült, mert még országos zsarukapitányként azzal gyanúsították, hogy a rendőségen belül egy komplett bűnszervezetet hagyott kiépíteni. Így aztán most az is elképzelhető, hogy az államfő kamatostul visszafizeti Ficóéknak az eddigi "kedvességet", és több hónapig is eltarthat, amíg határoz ebben a kérdésben. Az idő nem neki dolgozik, mert Čaputová megbízatási időszaka lassan véget ér, de addig is vígan lehet borsot törni Robert Ficóék orra alá. Hadd prüszköljenek egy kicsit. Ám olyan nagyon rosszul nincsenek ezek a derék smeres legények, mert közben folytatják gyermekded játékukat és eljátsszák a sértődöttet, ha valaki őszintén beszél a szlovák nemzet teljesítményéről.

