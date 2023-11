LÉNYEG: Veszélyes útra vállalkozik Fico, de az nem érdekli őt, hogy gazdaságilag szét van csúszva az ország

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Mivel a kormány rábólintott a saját programjára, most már "csak" a törvényhozáson a sor, hogy elfogadja a kabinet négy évre szóló programját. Ez azonban eltart egy darabig, mert az ellenzéki képviselőknek megvan a véleményük Robert Fico negyedik kormányának terveiről.

Aktív az ellenzék

Kedden tehát megkezdődött az új kabinet programjának parlamenti vitája, amit majd a kormány iránti bizalmi szavazással zárul. De arra még viszonylag sokat kell várni, hiszen a szájkarate műsorban rengeteg képviselő szeretne szerepelni. Ahogy az ilyenkor lenni szokott, elsősorban az ellenzék aktívkodik, a kormánytagok, illetve a koalíciós képviselők nem erőltetik meg magukat. Ők hátradőlhetnek, malmozhatnak az ujjaikkal, mivel tudják, egyelőre 79-en vannak a 150 "férőhelyes" arénában. Még jó, hogy a miniszterelnök nem akarta nagy szavakkal bemutatni kormányát és a kormányprogramot, aki szerint a legfontosabb, hogy demokratikus választások eredményeképpen jött létre a kabinetje. Fico van annyira józan, hogy belátja, ez aligha minden idők legjobb kormánya, de ettől még az övé, és ő most ennek örül a maga módján. Azt is látja ez a remek férfiú, hogy rendkívül göröngyös, aláaknázott és veszélyes út vár rájuk. Mi több, abban is egyetértenek, hogy ami az államháztartást illeti, a staféta átvételénél még sosem vett át a végrehajtó hatalom gazdasági szempontból ennyire szétrombolt országot. Ami azonban mégsem lehet annyira ramaty állapotban, hiszen akkor miből tud még 150 eurót fizetni minden nyugdíjasnak a karácsonyi nyugdíj mellé, ami legalább 220 millió eurós kiadást jelent a költségvetésnek.

Mi az, ami hiányzik?

Az ellenzék meg tette a dolgát, és darabokra szedte a nyugodtabb és biztonságosabb jelzővel illetett kormányprogramot, amit a legtöbb elemében teljesen vállalhatatlannak tart. A kormánnyal szembehelyezkedő legerősebb a párt, a progresszívek tömörülése a legfontosabbnak mégis azt nevezte, ami hiányzik belőle. Merthogy egyetlen megveszekedett szó sincs benne arról, hogy az országot milyen veszélytől kell leginkább megvédeni. Például nem szerepel benne a 630 napja tartó orosz-ukrán háború, meg az sem, hogy az általában terrorista államként viselkedő Oroszország milyen veszélyt jelent Szlovákia számára. Az SaS frakciójának szónoka sem kímélte a kormányprogramot. Szerinte a dokumentum több eleme is kísértetiesen emlékeztet arra, amit Orbán Viktor tesz Magyarországon. A liberális politikus ide sorolta például a független média fenyegetését, valamint a közmédia munkájának ellehetetlenítését. Az SaS képviselője szerint a kormány legfontosabb célja, hogy biztosítsa önmaga számára a büntetlenséget, és meggyőződése, hogy ezt a célt szolgálják a rendőrségen belüli tisztogatások is. Igor Matovič egész Szlovákia nevében a beharangozott 13. nyugdíj kifizetését kérte számon a kormányon. Az egyszerű embereket felsorakoztató pártja nevében arról beszélt az exkormányfő, hogy ez egy csúnya átverése a nyugdíjasoknak, akik lehet, hogy a jövő évre halasztott kifizetést már meg sem érik.

Mire izgul Blaha?

És bár a koalíciós képviselők nem erőltették meg magukat, hogy védelmükbe vegyék a szétcincált programjukat, de arra figyelmet fordítottak, hogy az egyik legvállalhatatlanabb pojácájuk seggét bevédjék. Ľuboš Blaháról van szó, aki a smeres nímandok közül azzal tűnik ki, hogy általában neosztálinista operetteket lejt, mindezt bárgyú vigyorral. Főleg miután a parlament alelnökévé választották ezt a komcsi lelkületű paprikajancsit. Azt követően, hogy ez megtörtént, ennek az alaknak az első dolga volt, hogy a véreskezű marxista tróger, az argentin születésű Che Guevara képét kihelyezze az új irodája falára, mert ő erre izgul, erre csurog a nyála, ez az ő zsánere. Az ellenzék meg ugrott erre, rögtön le akarta őt váltani, de mit ád isten, a koalíciós többség valami miatt nem akarta a napirendi pontok közé venni Blaha menesztését. Így aztán megválaszolatlan maradt a kérdés, hogy tényleg azt akarjuk-e a gyerekeinknek bemutatni, hogy helyénvaló az, hogy a szlovák államfőnek a hivatalos portréja helyett egy külföldi tömeggyilkos képe lóg a falon?

A Hlas elégedett

Közben a Hlas arról beszél, hogy elégedett a kormányprogrammal, mivel az minden prioritásukat felöleli, és ígéri, valamennyi képviselője megszavazza azt. Az emberarcú ficóista Peter Pellegrini megnyilatkozott a közszolgálati médium darabolásával kapcsolatban is. A házelnök az RTVS lehetséges szétválasztása kapcsán elmondta, ez csak az egyik lehetséges változatként szerepel a programjukban, amit egyelőre nem kell készpénznek venni. Ez a téma azért is fontos, mert korábbi főnöke, Fico meg arról papol, hogy egy csomó sajtóorgánumot hasznos lenne kitiltani a kormányhivatalból, mert a firkászok egy bizonyos része ellenségesen viselkedik, ahelyett, hogy imádná őt.

Szóval most nagyjából ott tartunk, hogy bár a parlament által megszavazott kormányprogramja még nincs az országnak, helyette van egy kormányfőnk, aki bokacsattogtató újságírókat szeretne tudni maga körül. És nem kíván jogos kérdésekkel szembesülni, mert az néha kínos lenne számára. Ilyet már láttunk valahol. Egy olyan országban, amelyiknek a nyelvét elég jól beszéljük.

Sidó Árpád