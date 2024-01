LÉNYEG: Vidám hetek következnek: indul az elnökválasztáson Andrej „Szemafor” Danko és Peter „Nyugalom” Pellegrini is, de tízezrek tüntetnek a kormány ellen

Ötödik alkalommal szervezte meg a Progresszív Szlovákia (PS), a Kereszténydemokrata Mozgalom (KDH) és a Szabadság és Szolidaritás (SaS) „Állítsuk meg őket” címmel az egyre országosabbá váló tiltakozóakciójukat. A sorozat december 7-én kezdődött, csak pozsonyi helyszínnel, de már akkor sokkal nagyobb tömeg jött össze, mint amire a résztvevők számítottak. Csütörtökön este sikerült megismételni, sőt, egyes adatok szerint túlszárnyalni az első januári nagygyűlés résztvevői számait is: Pozsonyban a Szlovák nemzeti felkelés téren több mint 25 ezren követelték, hogy a kormány állítsa le a büntetőtörvénykönyv reformját.

Ennél is fontosabb azonban, hogy a tüntetések nem korlátozódnak csak a fővárosra, Pozsony mellett még másik 23 városban is voltak tüntetések. Sőt, ez csak az a szám, amit a szervező pártokkal egyeztetnek, vannak spontán tiltakozások is, mint például az érsekújvári, ami feltehetően nincs is benne ebben a számban.