LÉNYEG: A vírus miatti káosz gyengíti Matovičékat, "monnyanak le", üvölti az ellenzéki kórus

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. Minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

A mai LÉNYEG meghallgatható itt:

Podcastjaink elérhetők az Apple Podcasts és a Google Podcasts alkalmazásban, valamint a Spotify-on is!

Eggyel kevesebb képviselővel folytathatja a munkát a kormánykoalíció, és az ellenzék egy kicsit úgy érezheti, elérkezett az idő, hogy újraosszák a lapokat.

Ez azért még korai lenne. Az Igor Matovič vezette kormány mögött még mindig alkotmányos többség - 94 képviselő - sorakozik fel a törvényhozásban, ami kényelmes hátteret biztosít a parlamenti munkához. Az igaz, hogy szerdán a legkisebb kormánypárt, a Za ľudí színeiben mandátumhoz jutott Miroslav Kollár asztalt borított, mondván, betelt a pohár és ezt a kabinetet nem tudja tovább támogatni. Szerinte ugyanis a miniszterelnök felel a kaotikus viszonyokért: az elbaltázott járványellenes intézkedésekért, azok rossz időzítésért, az átgondolt koncepció hiányáért, meg azért is, hogy az emberek elvesztették bizalmukat az állami szervekkel szemben. Még azt is a kormányfő szemére veti a parlamentből nem, csupán a kormánykoalícióból távozó politikus, hogy Matovič abszurd módon beleszeretett az országos tesztelésbe. Kollár szinte mindegyik megállapítása helytálló, de ő eddig is egyfajta belső ellenzékét képezte a kabinet munkájának. Arról nem is beszélve, hogy az ambíciói kielégítetlenek maradtak azt követően, hogy Andrej Kiska államfő távozott a Za ľudí éléről, és ő alulmaradt Veronika Remišovával szemben a pártelnöki funkcióért folytatott küzdelemben.

"Távozzon Krajčí!"

Kollár nem csupán a kormányfőre szállt rá, beszólt az egészségügyi miniszternek is, hiszen minden demokratikus országban már távozott volna a szaktárca vezetője a kialakult súlyos helyzet miatt. Van is mit Marek Krajčí fejéhez vágni, aki ahelyett, hogy minden energiájával a koronavírus okozta válságot próbálná enyhíteni, arra is időt fecsérel, hogy a vallási meggyőződése miatt ráerőltesse a 40 év feletti nőkre az abortusz-szabályok szigorítását is. A Smer kötődésű három korábbi egészségügyi miniszter kapásból szolgálatba helyezte magát, és jól fel is szólította Krajčít a lemondásra. A fő ok erre az lenne, hogy az OĽaNO politikusa menedzserként nem ér hajítófát sem, a szlovákiai kórházak túlzsúfoltak, és soha ennyi ember nem halt meg otthon amiatt, mert a páciensek nem jutnak megfelelő egészségügyi ellátáshoz.

Szlovákia egy nagy Bergamo

Bergamo van nálunk - hangzik a szakértők vészjósló megállapítása is, arra utalva, hogy hasonló a helyzet Szlovákiában, mint ami tavaly volt az észak-olaszországi tartományban, és a gyógyintézetben ápolt koronavírusos betegek 30 százaléka halálra van ítélve. Ezzel is összefüghet az, hogy az ország sürgősen orvosokat és nővéreket kér az EU-tól, akik a kórházak Covid-osztályain segítenének. Van még itt más kérés is. A kormányfő után már a Richard Sulíkék is azt szeretnék, ha megkezdődnének a tárgyalások az oroszokkal a Szputnyik nevezetű oltóanyagról. Ebből még lesz a kormányon belül egy kisebb-nagyobb kavarodás, mert az SaS külügyminisztere meg azt vallja, amit a Za ľudí, azaz, hogy kizárólag olyan vakcinával oltsák Szlovákia polgárait, amely átment az Európai Gyógyszerügynökség szigorú ellenőrzésén. Éppenséggel a Szputnyik még nem tette le az uniós vizsgát.

"Matovič monnyon le!"

Az utóbbi hónapok közvélemény-kutatásai alapján legnépszerűbb ellenzéki párt, a Peter Pellegrini vezette Hlas megköszörülte a torkát, és csak úgy lazán lemondásra szólította fel a kormányt. Az emberarcú smeresek már ügyvivő kabinetről elmélkednek, amelyik az előrehozott választásokig vezetné az országot, mert csak ezzel a lépéssel állítható vissza az államba vetett közbizalom. Pellegriniék sem ma kezdték a Matovič-kormány megtorpedózását, már február elején beindították az új választásokról szóló népszavazási akciójukat, és bőszen gyűjtik az aláírásokat. Arra játszanak, amit a Focus ügynökség is megmért még decemberben, hogy a választók többsége támogatna egy referendumot. Az emberek az exkormányfő szerint kezdenek elfáradni, dühösek és már nem hisznek az óvintézkedések hatékonyságában, közben meg a végrehajtó hatalom nap mint nap az alkalmatlanságát demonstrálja, és azt, hogy képtelen kivezetni az országot a válságból. Arról bezzeg nem beszél Pellegrini, hogy három esztendeje, a Kuciak-gyilkosság utáni felfordulásban nem szorgalmazta ennyire az új voksolás kiírását, inkább a sebbel-lobbal átszervezett - a Robert Ficótól és Robert Kaliňáktól megszabadított - kormány élére állt.

Ismét itt a karantén

A járványos helyzetre tekintettel közben szerdától változtak a határátlépésre vonatkozó szabályok, az ingázók kivételével az ország területére belépőkre két hetes karantén vár. A vesztegzár következő szintjén - az intelligens jelzővel ellátott programon - meg már lázasan dolgozik a gazdasági miniszter csapata, amivel majd kiváltható lesz a ma még a polgárokat egyelőre nem fenyegető állami karantén.

Lecsapott az Interpol Suchobára

A Smerhez közeli vállakozót viszont, akiről szerdán kiderült, hogy az Interpol fülön csípte a távoli Emirátusokban, igenis fenyegeti az állami "gondoskodás" valamelyik büntetés-végrehajtó intézetben. Az IT-szektorban tevékenykedő Michal Suchoba pár éve még vidáman kopasztotta az állami forrásokat, most azonban a rendőrség határozottan megvámolná a korábbi rezsimben megszerzett simlis bevételeit. Azt még nem tudni, mikor sikerül Suchobát hazahozni, de az biztató, hogy sikerült kinyomozni a pontos tartózkodási helyét.

(sárp)