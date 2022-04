LÉNYEG: A „Zuzanák” menjenek Ukrajnába, az eszement agresszorok meg a búsba...!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Irány Ukrajna - TASR

Történt volt, hogy valaki szerzett csütörtökön egy bőröndöt, majd elvitte egy áruházi parkolóba és rátett egy cetlit, amelyre ez volt írva: „ha van merszed, nyiss ki”. El lehet dönteni, hogy az elkövető bátor cselekményt hajtott-e végre, vagy csak egy debil agresszor akarta kielégíteni önmagát az adófizető köznép meg a zsaruk rovására...

Az orosz katonai agresszorok ukrajnai rémtettei

Mindeközben a nemzetközi közösség az orosz katonai agresszorok ukrajnai rémtetteivel kénytelen foglalkozni. Sőt, feltett szándéka elítélni mindazt, amit ezek az igazi agresszorok követtek, követnek el az ukrajnai civilek ellen. Ezt Ivan Korčok külügyminiszter jelentette ki a szerdai kormányülés után az ukrajnai városokban és falvakban az orosz hadsereg által elkövetett erőszakos bűncselekményekről és a civilek meggyilkolásáról szóló friss információkkal összefüggésben. Előrebocsátotta, nem maradhat és nem is marad majd következmények, konkrét válasz nélkül, amit a megszállt ukrán területen a civilek ellen elkövetetnek az szement orosz betolakodók.

Az ukránok Szlovákia biztonságáért is harcolnak

Mivel Szlovákia támogatja egy nemzetközi törvényszék létrehozását az ukrajnai háborús bűntettek megbüntetése céljából, a szlovák kormányfő, Eduard Heger szakértők segítségét ajánlja fel Ukrajnának, Oroszország háborús bűneinek kivizsgálása céljából. Heger az Európai Bizottság elnökével, Ursula von der Leyennel együtt pénteken Kijevben találkozik az ukrán államfővel, Volodimir Zelenszkijjel.

Szlovákia továbbá búzaexporttal támogatná Ukrajnát. A szállítmányt vonattal juttatnák el a szomszédos országba. A miniszterelnök cáfolta azokat az állításokat, amelyek szerint az Ukrajnának nyújtott támogatások megrövidítenék a szlovák állampolgárokat. Heger szerint jelentős stratégiai befektetésről van szó, hiszen különösen fontos, hogy a szomszédos állam stabil és eredményes legyen. Kiemelte, az ukránok nemcsak a saját szabadságukért, hanem az Unió demokratikus államai, köztük Szlovákia biztonságáért is harcolnak.

A Zuzanák Ukrajnába mennek

Az erkölcsi, emberjogi segítségen és az élelmiszersegélyen kívül konkrét katonai támogatást is nyújt Szlovákia. Az üzemanyagon és lőszeren kívül tüzérségi fegyverzettel is segítheti Ukrajnát. Önjáró tarackokat, ún. Zuzanákat szándékoznak Ukrajnába küldeni. Szóban forgó tarackok egyébként továbbra is modern tüzérségi fegyvereknek számítanak.

Jaroslav Naď védelmi miniszter megerősítette azt is, hogy Szlovákia Csehországgal együtt tárgyal Ukrajnával a megrongált katonai felszerelések szervizéről is. A védelmi tárca ismét leszögezte, Szlovákia kész Ukrajnát ellátni a szlovák S-300-as légvédelmi rendszerrel, ha a NATO-tagországok kompenzációt biztosítanak.

Február 24-től mostanáig 6248 ukrán diákot helyeztek el a szlovákiai iskolákban

Ami az Ukrajnából Szlovákiába menekült polgári lakosság segítését illeti, ugyancsak példásnak mondható. Az oktatási tárca tájékoztatása szerint a szlovákiai iskolákban például február 24-től mostanáig 6248 ukrán diákot helyeztek el.

Az alapiskolákba közel ötezer, a középiskolákba több mint hatszáz diák került. Az óvodákat majdnem nyolcszáz ukrán gyerek látogatja. A legtöbb ukrajnai diák Pozsony megyében van. A többi megyében 550-700 ukrajnai kiskorú tanul jobbára állami iskolában. Branislav Gröhling oktatási minister szerint 211 iskola jelezte az oktatási minisztériumnak, hogy szabad kapacitásokkal rendelkezik. A tárca több mint 6300 szabad iskolai helyet tart nyilván.

A szorult helyzetben levő szlovák állampolgárok állami segélyre számíthatnak

Milan Krajniak munkaügyi miniszter szerint továbbra is reális, hogy június végéig állami támogatást kapnak az arra rászoruló szlovák állampolgárok is. Ennek az inflációs segélynek az összértéke a tervek szerint eléri majd a 133 millió eurót.

A miniszter szerint 100 eurós hozzájárulást kapnak az anyagi szükséghelyzetben lévő személyek. Ők megközelítőleg 122 ezren vannak, mintegy 58 ezer háztartásban. Az eltartott gyermekek szülei ugyancsak kapnak egyszeri családipótlék-emelést – ez körülbelül egymillió 19 év alatti gyermeket érint majd.

Az alacsony jövedelmű szülő esetében, ha dolgozik, és havi 804 euró alatti a bevétele, az adóbónusz 100 euróra emelését javasolják. Ez 258 ezer szülőt és 468 ezer gyermeket érint – pontosította a miniszter. A gyermektelen, alacsony jövedelmű álláskeresők, az ápolási díjban részesülők, a fogyatékkal élő személyeket ápolók és a nyugdíjra nem jogosult nyugdíjas korúak 100 eurós egyszeri juttatásra számíthatnak a munkaügyi miniszter tervei szerint.

