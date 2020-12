Lenyúlta a kliens pénzét a fiatal masszőr, a dunaszerdahelyi rendőrök elkapták

A dunaszerdahelyi rendőrség lopással gyanúsított meg egy 23 éves nőt.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A rendőrség a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy egy 41 éves férfi masszázst rendelt magának egy 23 éves nőtől. A kora esti órákban meg is érkezett a masszőr a kliens lakására, és annak kérése alapján el is végezte a masszázst.

A nő 20 eurót kért a szolgálataiért, de amikor a férfi kiment a fürdőszobába, további 800 eurót vett ki a pénztárcájából. A masszőr ezt követően taxival távozott.

Amikor a férfi rájött, hogy meglopták, értesítette a rendőrséget. A bejelentés alapján elfogták a nőt, aki beismerte tettét. Állítása szerint arra kellett a pénz, hogy kifizethesse tartozásait.

A nőt októberben pénzbírságra ítélték lopásért, most viszont sokkal súlyosabb büntetés fenyegeti: mivel tettét veszélyhelyzet ideje alatt követte el, akár 10-től 15 évig terjedő szabadságvesztésre is ítélhetik. Azt pontosan nem tudni, hogy hol történt az eset, a hatóság csupán annyit közölt a Facebook-oldalán, hogy a dunaszerdahelyi rendőrség foglalkozik az üggyel.

A rendőrség figyelmezteti az embereket, hogy a rendkívüli helyzet miatt mérlegeljék, kit és milyen körülmények között engednek be otthonaikba. Ebben az esetben nem professzionális szolgáltatásról volt szó, éppen ezért is az áldozatnak jobban résen kellett volna lennie.



-para-