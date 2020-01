Leomlott Puerto Rico híres tengeri "sziklaablaka" az erős földrengésben

Az 5,8-as erősségű földmozgás a karibi sziget déli partjainál pusztított helyi idő szerint hétfő hajnalban, áramkimaradást okozott, az épületekben súlyos károk keletkeztek. Szökőár miatt nem adtak ki riasztást - írta a BBC hírportálja kedden.

A földrengés után a közösségi hálóra feltöltött képeken a megrongált házak mellett látható az is, hogy mi maradt a Punta Ventana nevű turistalátványosságból.

A Magnitude 5.8 earthquake today 9 miles from Guanica, Guánica, Puerto Rico damaged some homes & destroyed an unusual natural rock formation known as Punta Ventana.



Way to go 2020, now the earth has a broken heart.#PuntaVentana #earthquake#PuertoRico #heartbreaking pic.twitter.com/lzGwFXd16v