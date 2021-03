A lépcsőházban is reszpirátort kell viselni, és érdemes mellőzni a liftet

A lakóházak közös helyiségeiben is szükséges reszpirátort viselni, a liftbe pedig ne szálljanak be egyszerre a szomszédokkal, és ott is feltétlenül viseljenek vírusmaszkot – figyelmeztetett ismételten a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ).

Fotó: TASR

„Szabályosan felhelyezett, arcbőrre simuló reszpirátort hordjunk a lépcsőházban is, amely rendesen takarja a szánkat és az orrunkat is. Ezzel magunkat és a szomszédokat is védjük” - mondta Daša Račková, a hivatal szóvivője.

„Aki megteheti, egyáltalán ne használja a liftet, vagy minél ritkábban. Hangsúlyozottan szeretnénk kérni, hogy a liftben ne utazzanak egyszerre olyanok, akik nem egy háztartásban élnek” - folytatta Račková.

A lakóházak közös helyiségeiben ajánlatos minél kevesebb időt tölteni, a kilincsek, a korlátok, a liftajtók és a liftgombok érintése után ne nyúljunk az arcunkhoz, és minél hamarabb mossuk meg és fertőtlenítsük a kezünket” - figyelmeztetett a szóvivő.



