Lepkék milliói érkeznek Nagy-Britanniába

A természetrajongók figyelmét a Butterfly Conservation természetvédelmi közhasznú szervezet hívta fel arra, hogy nagy számban indultak el a bogáncslepkék az európai kontinensről.

Chris Packham, a szervezet alelnöke, egyúttal tévés műsorvezető elmondta: idén nagyon bíztatóak a jelek, sok bogáncslepke haladt már át Nagy-Britannia egyes részein.

A legutóbbi nagy bogáncslepke-vándorlás 2009-ben történt, amikor mintegy 11 millió bogáncslepke érkezett az országba, ahol hernyóik a bogáncsot fogyasztják.

A lepkék éves vándorlásuk alatt 12 ezer kilométert tesznek meg Afrikából elindulva az Északi-sarkkörig, majd vissza Afrikába. A hosszú utazás alatt hat nemzedékük bont szárnyat. Az egy évvel korábban útra kelt bogáncslepkék leszármazottai ősszel térnek vissza Afrikába.

Packham arra kérte a természetszerető briteket, hogy vegyenek részt a nagy lepkeszámlálásban, ami pénteken kezdődik és célja, hogy kiderüljön, vajon tényleg idén jött-e el ismét a bogáncslepkék nyara.

A nagy lepkeszámlálás augusztus 11-ig tart. Packham a bogáncslepkék tömeges vándorlását a természet egyik csodájának nevezte. Mint mondta, a lepkék csaknem óránkénti 50 kilométeres sebességgel is képesek repülni.

A szervezet azt kérte, hogy az önkéntesek egy napos helyen legalább 15 percig számolják a lepkéket és online vagy egy applikáción keresztül jelentsék a számot. Az önkénteseket arra is kérték, hogy 17 közönséges lepkét és két molyfélét is figyeljenek meg és ezeknek az észleléseknek a számát is küldjék el.



