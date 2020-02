Lépten-nyomon rendőrökbe botlunk majd szombaton

Óvintézkedéseket vezetnek be, hogy megelőzzék a rendbontásokat. „A rendőrök az előkészületeket is felügyelik, és a szavazás végéig terepen lesznek” – mondta Róbert Bozalka tábornok, az országos rendőrfőkapitány helyettese. „Ellenőrizzük a szavazóhelyiségeket is, figyelünk a közvagyonra, felügyelünk a járási és a kerületi választási bizottságok, valamint az Országos Választási és Pártfinanszírozást Ellenőrző Bizottság székhelyét is.

Gyalogos járőrszolgálat is vigyázni fog a rendre a településeken. A bűnügyi rendőrök is a terepen lesznek, a pirotechnikusok és a rendőrség speciális egységei is készenlétben állnak.

„Minden olyan információt, amely a választás előkészítésének és lebonyolításának esetleges megzavarására, korrupcióra vagy választási csalásra utal, haladéktalanul jelenteni kell a legközelebbi rendőrőrsön vagy a 158-as telefonszámon" - mondta Bozalka.



(TASR)