Lesből támadt gyanútlan áldozatára a gonosz birka

Az, hogy a birka az ember által egyik legrégebben háziasított állatfaj, még nem jelenti azt, hogy együttélésünk konfliktusmentes. Különösen érvényes ez abban az esetben, amikor ez az aranyos párosujjú patás nem saját közegében, hanem abból kiszakadva, számára idegen környezetben, mondjuk egy városban, a nyílt utcán találkozik az egyszerű járókelőkkel. Viszont még ebből az élethelyzetből sem következne automatikusan, hogy a birka bárkit megtámadjon. Ahhoz elsősorban veszélyt kell éreznie, ilyenkor leszegi a fejét, és öklelő mozdulatokkal támad.

Máriatölgyesen azonban egy olyan jelenet játszódott le, amely minden bizonnyal felkelti még az állatok viselkedését tanulmányozó szakemberek érdeklődését is. Történt ugyanis - ahogy biztonsági kamera által rögzített felvételen is látható -, hogy a gonosz birka lesből támadt, és hátulról öklelte fel gyanútlan áldozatát, aki a videó alapján egyáltalán nem ártott az állatnak, sőt, egyáltalán nem is regisztrálta az utcájában kóborló juhot.

És hogy mennyire volt fájdalmas a birka támadása? Nagyon - ami a felvételből ki is derül.

(parameter/Pravda)