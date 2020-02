Lesz 13. nyugdíj, Fico a Hídra haragszik a legjobban

Viszonylag simán, néhány óra tárgyalás után elfogadta kedd este a parlament a 13. nyugdíj bevezetéséről szóló jogszabályt. Délelőtt még kérdéses volt, hogy megszavazzák-e a gyorsított eljárásról szóló határozatot, de a Smer, az SNS és Kotleba képviselői biztosították a szükséges 76 résztvevőt. De a parlament mindenképpen határozatképes lett volna, ehhez Boris Kollár pártjának képviselői adták a biztosítékot, akik ugyan nemmel szavaztak a határozatra, de ezzel is növelték a jelenlévő képviselők számát.

Izgalommentes szavazás

A többi szavazás már izgalommentes volt, mivel Kollárék előre kijelentették, hogy megszavazzák a jogszabályt. Így azt csont nélkül, 88 igen, 0 ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta a törvényhozás. A már említett pártok mellett igent nyomtak a Tomáš Drucker pártjába igazolt független képviselők is. Az SaS, az OĽaNO és a Híd képviselői, valamint a PS/Spoluba és a Za ľudíba tartozó független képviselők nem vettek részt a szavazáson. Nem szavazott róla Simon Zsolt sem, aki most az MKÖ listáján indul, sem pedig azok a volt SaS-es, most demokrata párti (DS) képviselők sem, akik pedig pénteken lehetővé tették a parlament ülésének megnyitását.

Fico dühös Bugárra

Robert Fico a Hídra és Bugár Bélára haragudott a legjobban a szavazás után. „A legnagyobb csalódást a Híd okozta a folyamatos árulásával” – dühöngött Fico. Azt kifogásolja, hogy Bugárék, ahogy azt már a jogszabály tárgyalásának megkezdése előtt kijelentették, nem vettek részt a törvény tárgyalása után.

Az ellenzék egy része és a Híd két okból utasította el a jogszabály elfogadását: egyrészt a 13. nyugdíj bevezetését a Smer és az SNS kampányfogásának tartják, amire négy nappal a parlamenti választás előtt csak azért kerítettek sort, hogy növeljék támogatottságukat. Másrészt pedig az ellenzék nem látja az intézkedés végrehajtásához szükséges mintegy 400 millió euró pluszt a költségvetésben. Robert Fico azonban az „ujját az orrába dugva” is elő tudná teremteni a szükséges összeget.

A választás után is marad a 13. nyugdíj?

A jogszabályt még alá kell írnia Zuzana Čaputová köztársasági elnöknek, ha megvétózza – amire 15 napja van – már csak az új parlament szavazhatja meg újra. Erre is van esély, mivel Veronika Remišová, a Za ľudí nevében ezt nem zárta ki. Igor Matovič (OĽaNO) szerint erre csak akkor lenne lehetőség, ha találnak rá fedezetet. A 13. nyugdíj a jelenlegi karácsonyi nyugdíjat váltaná fel.

A sztrádadíj egyelőre marad

A sztrádadíj eltörlésében már nem volt ennyire sikeres a Smer-SNS-Kotleba koalíció: csak 74 képviselőt sikerült biztosítaniuk a szavazáshoz, vagyis a parlament nem volt határozatképes. Andrej Danko házelnökön látszott a csalódás, a családi pótlékról szóló törvény tárgyalását azonnal szerdára halasztotta. A Híd és ez esetben a Kotlebáék nélküli teljes ellenzék elutasítja a sztrádadíj eltörlését, ami 80 millió euró kiesést okozna a Nemzeti Autópálya Társaságnak (NDS), és várhatóan ezt is a központi költségvetésből, vagyis az adófizetők pénzéből kellene pótolni.

Fico és a Smer rasszista énje

Kérdéses a családi pótlék sorsa, amelyről még az SNS is tárgyalni szeretne a Smerrel. Várhatóak változások a tervezett szabályozásban, tehát nem egyszerűen csak megduplázzák majd a juttatást. „Azt hallgatom egyes képviselőtársaimtól,, hogy nem tetszik nekik, hogy a családi pótlék jár például a roma gyerekeknek is” - tolakodott elő Robert Fico rasszista énje. Várható, hogy a családi pótlék emelését megpróbálják kombinálni az adóbónusszal, erről szerdán fognak tárgyalni.

