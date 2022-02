Lesz-e még idén ősszel lockdown vagy kijárási korlátozás?

Matej Mišík, a minisztériumhoz tartozó Egészségügyi Elemzőközpont vezetője a Denník N-nek adott interjújában beszélt a február végétől esedékes komoly enyhítésekről, de arról is, mire számíthatunk a jövőben, különösen ősszel.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András (archívum)

Az omikron okozta hullám csúcsán vagyunk ám 10 napon belül jön az enyhülés. Mišík szerint ez azért indokolt, mivel az omikron a külföldi tapasztalatok alapján nagyon gyorsan vonul le, azt pedig már az előző hullámok alapján is megtapasztalhattuk, hogy ha a járványgörbe elindul lefelé, akkor nagyon gyorsan vége lesz.

A kórházakban egyelőre nem jelentkezett olyan komolyan ez a hullám, Mišík szerint a legrosszabb ezen a téren még előttünk van. Február 28. környékére várja a tetőzést, ugyanakkor ez már nem lesz olyan szintű, hogy összeomoljanak.

Pillanatnyilag naponta több tucatnyian halnak meg a koronavírus-fertőzés szövődményei miatt. A kérdésre, hogy hozzá kell-e szoknunk ahhoz, hogy ez így marad, miközben együtt élünk a vírussal, Mišík azt válaszolta, hogy miután a magas fertőzésszám is elindul lefelé, a halálesetek száma is ezzel egyidejűleg.

Mišík a nyár kapcsán nyugalomra számít, és arra, hogy ha nem jelenik meg esetleg egy újabb variáns, ami veszélyes, akkor nyáron különösebb gondot nem fog okozni.

Az omikron hullám során mostanáig hivatalosan mintegy 500 ezren fertőződtek meg, a becsült adat szerint viszont kétszer ennyien lehetnek, akik tényleg átesnek a fertőzésen ezzel a variánssal. Eközben ennek a hullámnak a csúcsán vagyunk, ami azt is jelenti, hogy a másik felében még egyszer ennyi lehet azok száma, akik átesnek rajta. Ez kétmillió szlovákiait jelent, akik őszre bizonyos fokú védettséggel rendelkeznek majd az omikron után, amellett, hogy a népesség fele be is van oltva.

Mišík szerint ősszel visszatérhet akár a delta is, de jöhet egy újabb variáns is, drasztikusabb intézkedésekre viszont már nem számít.

"Olyasmire inkább, hogy valahol bevezetik a reszpirátorok használatát, esetleg a legkockázatosabb tevékenységeket korlátozzák majd, de vélhetően már nem térünk vissza abba az időszakba, mint amilyet az elmúlt vagy a tavalyi év elején átéltünk" - fogalmazott, hozzátéve, hogy már nem számít lockdownra, sem kijárási korlátozásokra.

Szavai szerint léteznek sötét forgatókönvek is, de nem tudni, milyen valószínűséggel válhatnak valóra. Amivel szerinte mindenképp számolhatunk, hogy a covid itt marad velünk és minimálisan a légúti megbetegedések terén gondot fog okozni a jövőben is, leginkább szezonálisan.

(Denník N)