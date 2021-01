Lesz oltópont Dunaszerdahelyen is, elkezdték a kórházi alkalmazottak beoltását

Bock Sylvia, a kórház igazgatónője csütörtükön ezzel kapcsolatban elárulta, hogy csütörtökön és pénteken 80 alkalmazottjukat oltják be az erre a célra kialakított oltóponton, a jövő héten pedig további, mintegy 80-at.

Kérdésünkre kifejtette, hogy az alkalmazottaiknak több mint a fele jelentkezett be az önkéntes alapú oltásra, ugyanakkor arra számítanak, hogy a számuk idővel nőni fog.

Az igazgatónő megerősítette azt is, hogy néhány héten belül már Dunaszerdahely is felkerül az oltópontok listájára, tehát az oltások következő fázisaiban bejelentkezéskor már a dunaszerdahelyi kórházat is be lehet majd jelölni az oltás helyszíneként.