Letartóztatásban marad Dušan Kováčik, a Legfelsőbb Bíróság elutasította a panaszát

Elutasította Dušan Kováčik speciális ügyész panaszát a Legfelsőbb Bíróság, előzetes letartóztatásban marad.

Dušan Kováčikot ideiglenesen felfüggesztették különleges ügyészi hivatalából, őrizetben marad - tájékoztatta a TASR-t Alexandra Važanová, a Legfelsőbb Bíróság szóvivője.

A Specializált Büntetőbíróság bírónője október végén döntött arról, hogy Kováčik és a vele egyidejűleg letartóztatott Norbert Paksi magas beosztású rendőrtiszt is vizsgálati fogságba kerül.

Kováčik esetében a bíróság azt hozta fel a vizsgálati fogság mellett szóló érvként, hogy szabadlábon befolyásolhatná a tanúkat, illetve folytathatná bűncselekmények elkövetését, Paksi esetében ehhez még hozzájön az is, hogy fennáll a szökés veszélye. A bírósági tárgyaláson részt vett a speciális ügyész felesége, aki óvadékot is felkínált, de a bíróság sem azt, sem az írásos ígéretét és garanciavállalását nem fogadta el. Kudjáková közölte azt is, hogy a bíróság döntése szerint egyik gyanúsított esetében sem váltható ki a vizsgálati fogság próbaidős pártfogói felügyelettel. Kováčik akkor fellebbezett a bírósági döntés ellen.

Mivel gyanúsítják őket?

Kováčikot és Paksit is a pozsonyi Takáč-bűnbanda segítésével gyanúsítják. A Denník N korábbi cikke szerint a meggyanúsításuknak köze lehet egy megvesztegetéshez annak kapcsán, ahogyan az ügyészség eljárt a Takáč-klán legutóbbi vezetője, Ľubomír Kudlička 2017-es szabadlábra helyezésekor. Kudličkát 2017-es őrizetbe vétele után a Specializált Büntetőbíróság nemrégiben kinevezett elnöke, Ján Hrubala akkoriban az előkészítő eljárás bírójaként, 100 ezer eurós óvadék ellenében szabadon engedte.

Az Aktuality.sk, amely korábban megírta, hogy Ľudovít Makó, a Pénzügyi Hatóság Bűnügyi Hivatalának letartóztatott korábbi vezetője és egy másik letartóztatott, František Böhm együttműködik a rendőrséggel, utóbbi vallomásában pedig szerepel, hogy "amennyiben a bíró az óvadék ellenében történő szabadlábra helyezés mellett dönt, a felügyelő ügyész nem tesz fellebbezést. A tanú azt mondja, így akarták megelőzni, hogy az ügy a Legfelsőbb Bíróságra kerüljön, ahol a banda tagjainak nincs befolyása a bíróra." Az erről szóló megegyezés a tanúvallomás szerint egy meg nem nevezett személy 40. születésnapjának ünneplése során egy horvátországi hajózáson született meg, Böhm kapcsolattartója pedig éppen Kováčik lehetett.

A Denník N szerint azonban a speciális ügyész esetében felmerült annak gyanúja is, hogy egy NAKA-nyomozó meggyilkolásának előkészítését is segíthette fedezni. A gyilkosság előkészítésével Ľudovít Makót, Marian Kočnert és további három személyt gyanúsítanak. Kováčik az ez ügyben indult nyomozást segíthetett akadályozni azáltal, hogy Makónak dokumentumokat adott át az ügyről.

A NAKA október 22-én vette őrizetbe Dušan Kováčikot és Norbert Paksit. A főügyész első helyettese, Viera Kováčiková, aki pillanatnyilag megbízottként vezeti a Legfőbb Ügyészséget, még aznap döntött Kováčik ügyészi funkciójának felfüggesztéséről.



