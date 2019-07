Letartóztatták a Prágában elfogott, többszörös bérgyilkossággal gyanúsított magyar férfit

A végzés - védelmi fellebbezés miatt - nem végleges - írta a főügyész.

A rendőrség csütörtökön közölte a honlapján, hogy két gyilkossággal is gyanúsítják azt a férfit, akit aznap Magyarországra szállítottak. A 38 éves D. Csaba a gyanú szerint tavaly július 30-án Amszterdamban megölt egy horvát férfit, szeptember 19-én pedig Rákospalotán, a Szilas-pataknál újra gyilkolt, ezúttal egy 49 éves magyar férfi vált az áldozatává.

D. Csabát, a csantavéri születésű bérgyilkost nemzetközi elfogatóparancs alapján március 1-jén a prágai Amadeus szállóban tartóztatta le a cseh rendőrség. Letartóztatáskor hamisított iratokat, két pisztolyt és lőszert találtak nála. A férfit csütörtökön a Terrorelhárítási Központ Rajkánál szlovák kommandósoktól vette át, majd a fővárosban átadta a BRFK-nak.

Dócs András, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nyomozó főosztályának vezetője pénteki fővárosi sajtótájékoztatóján azt közölte: előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást a rendőrség D. Csaba szerb-magyar kettős állampolgár ellen. Azt mondta, hogy egyelőre két gyanúsítást közöltek a feltételezett elkövetővel, de sok más emberölési ügyet is meg fognak vizsgálni. Sajtóhírek szerint D. Csaba Szerbiában és Spanyolországban is bűncselekményt követett el. A férfit a két emberölésen kívül csalással is meggyanúsították, a nyomozás várhatóan hosszú lesz - jelezte az ezredes.

