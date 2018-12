Letette az esküt Nagymegyeren Holényi Gergő, ellenfele lesz a helyettese

Arról már korábban beszámoltunk, miféle politikai földrengés zajlott le Nagymegyeren a választások során, hiszen más lesz a polgármester, az alpolgármester, utóbbival együtt pedig a 13 tagú képviselő-testület 8 tagja is kicserélődött.

Az új testület tagjai:

Pongrácz Kálmán (MKP), Lapos Ildikó (független), Varga Albin (független), Kórósi Géza (MKP), Hodosi Tibor (független), Néveri Sándor (MKP), Balázs Péter (független), Sobeková Darina (MKP), Rudický Norbert (Smer-SD), Nagy Tamás (független), Sziszák József (független), Lenče Róbert (MKP). Izsap: Nagy Károly (MKP).

Lojkovič Sámuel (független) leköszönő polgármester az alakuló ülésen beszámolt az elmúlt négy év eredményeiről, többek között a város által elért kitűnő értékelésekről. Tegyük hozzá, hogy a Transparency International nyitott önkormányzatokról szóló felmérésében valóban sikerült javulniuk az elmúlt években – 2016-ban még utolsók voltak a 100-as listán, 2018-ban 84-ikek, 47%-os eredménnyel C osztályzattal – még mindig az átlag alatt maradtak (57% és B- - a környékről Érsekújvár, Dunaszerdahely és Galánta is átlagon felüli értékelést kapott, de Nagymegyert Komárom, Gúta és Szenc is megelőzi). Emlékeztetett arra is, hogy a város aktuális adósságállománya 21,3%-os (a folyó bevételeihez mérten).

Lojkovič Sámuel

„Kéréssel fordulok a megválasztott polgármesterhez és képviselőkhöz: hogy az eskü letétele után

mielőbb győződjenek meg a városunk valódi helyzetéről, a városi cégek és intézmények működéséről. Igaz, hogy a történelmet a győztesek írják, de meggyőződésem, hogy a józan értékelés alapján saját maguk is kizárják a választási kampányban elhangzott fámákat az eladósodásról, a csődeljárás veszélyéről, a milliók eltűnéséről, a borítékos ügyintézésről”

– fogalmazott Lojkovič, majd egészséget, erőt, józanságot, megfontolást és nagyon jó döntéseket kívánt utódjának.

Holényi Gergő (független) mindössze 33 évesen foglalja el a polgármesteri széket, ilyen fiatal vezetője pedig rég nem volt a csallóközi városnak. Az eskütételkor elsősorban a jóistennek és édesanyjának, továbbá családjának és a cserkészeknek mondott köszönetet. „Munkájukkal és segítségükkel nemcsak eddigi munkámat és felkészültségemet támogatták, de mellettem álltak és erkölcsileg is támogattak az elmúlt évtizedekben is” – húzta alá, majd hozzátette:

„a sokak által kívánt és óhajtott változás eljött, de szerintem ez még nem elég. Ahhoz, hogy tényleg eredményesen tudjuk zárni az elkövetkezendő négyéves ciklust, szükség van az emberek szívében és fejében is a változásra, a változás erejének munkálkodnia kell mindannyiunkban.”

Az önkormányzat alakuló ülésén részt vett Berényi József (MKP), Nagyszombat megye alelnöke is, aki ugyancsak köszönetet mondott a választóknak és a jelölteknek is, hogy vállalták ezt a közéleti szerepet, ami szerinte időnként célponttá teszi az embert. Emlékeztetett arra, hogy a megyének három intézménye működik Nagymegyeren, ezek pedig a szakközépiskola, az izsapi szociális otthon, valamint az útkarbantartó vállalat kirendeltsége. „Természetesen a megye kisebb-nagyobb pályázatokkal igyekszik támogatni a területén lévő városokat és falvakat, e téren is számolunk a helyi önkormányzat aktivitására, hogy ezzel élni fog. Néhány EU-s csomag szintén a megyén keresztül kerül leosztásra, ebben is nyitottak vagyunk” – fogalmazott.

Berényi József (középen)

Berényi a megyei hatáskörök közül a legnagyobb kihívásnak az utak karbantartását tartotta Nagymegyert illetően. Ennek kapcsán ki is hangsúlyozta, hogy a 63-as út és a Medve felé vezető út sem tartozik a hatáskörükbe, ellenben az Ekecs felé vezető másodosztályú út igen, és elismerte, hogy az felújításra szorul. Közölte azt is, hogy kezdeményezték a minisztériumnál, a Nyárasd és Alistál közti utat nyilvánítsák másodosztályú úttá, a Nyárasdról Ekecs, majd Nagymegyer irányába vezető utat pedig zárják le a kamionforgalom elől. Véleménye szerint ezzel kivonható a kamionforgalom egy jelentős része a nagymegyeri belvárosból. Berényi végül azt üzente az új önkormányzatnak: „ha felállítják majd a célokat, akkor észre fogják venni, hogy ez a négy év az emberi életben jelentős idő, de köztisztségben valójában nem is olyan sok... Kívánok erőt, kitartást támogatást, elszántságot és bölcsességet.”

Az önkormányzati ülés ezt követően váltott ünnepiből hivatalosba,

Holényi Gergő pedig a polgármesteri címért folytatott küzdelembeli egyik ellenfelét, Pongrácz Kálmánt (MKP) kérte fel alpolgármesternek.

Pongrácz mindössze 36 szavazattal maradt el tőle, a képviselők között ugyancsak a második helyen végzett Holényi mögött. Ő már az elmúlt négyéves ciklusban is képviselő volt Nagymegyeren, az ülés vezetésében így az e téren tapasztalatlan Holényinek ő és a képviselőként szintén régóta tevékenykedő Lapos Ildikó segítettek az ülés vezetésében.

A testület arról is szavazott, hogy az új polgármester Ing. Vajai Györgyöt bízta meg a városi hivatal vezetésével. Ezt követően pedig titkos szavazáson megválasztották az újonnan felálló városi tanács tagjait. Ezt automatikusan a polgármester vezeti, az alpolgármester pedig alanyi jogon a tagjává válik. A vonatkozó törvény szerint a testület harmada alkothatja a tanácsot, ennek értelmében az alpolgármester mellé három másik tagot választhattak, ők pedig Rudický Norbert (Smer), Lenče Róbert (MKP) és Sziszák József (független) lettek.

Az új testület ezt követően kialakította a képviselő-testület szakbizottságokat és megválasztotta annak leendő tagjait.

(SzT)