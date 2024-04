Létezik kis méretű okostelefon?

Elég sokan vannak, akik azért sírják vissza a régi, klasszikus mobilokat, mert azok még nem voltak akkora méretűek, mint az új okostelefonok. Szerencsére némely gyártó már megtalálta a megoldást erre a problémára, és kompakt kialakítású modellt is a piacra dobott. Többek között ilyen a Xiaomi almárkája, a Poco X6 5G, amely a CoolMobile.hu kínálatában is kapható. Ez a dizájnos készülék az év elején jelent meg, igen sokak örömére. Nézzük, miért olyan népszerű!

Kép (ingyenes stock fotó)

A méretek miatt olyan csábító

A Poco telefonok iránt elsősorban a fiatalok érdeklődnek, aminek két fő oka is van: a kedvező ár és a trendi kivitel. Azonban a méret is nagyon sokat nyom a latban, éppen ezért nem véletlen, hogy mások is felfedezték maguknak ezt a márkát.

Így tehát sokan alig várták, hogy megjelenjen a legújabb modell, amelyre 2024 januárjában sor is került. A készülék kék, fehér és fekete színben is kapható, a szélei lekerekítettek, ettől olyan különleges. A mérete: 161.2 x 74.3 x 8 mm, a képátlója 6,67 inch.

További előnyök

Van néhány kritérium, melyeknek muszáj megfelelniük a mai telefonoknak: ezeket a Poco X6 5G teljesíti is. Hogy mik ezek konkrétan?

Dual SIM

5G támogatás

Ujjlenyomat-olvasó

Minőségi kijelző

Az utóbbi kapcsán például elmondható, hogy ez a telefon AMOLED kijelzős, a maximum fényereje 1800 nit, a képfelbontása 1220 x 2712 pixel, az előlap pedig Gorilla Glass Victus üvegből készült, ami a karcolódás ellen kiválóan véd. Persze azért nem árt védőfóliát is rendelni, hiszen így valóban minimálisra csökken az esélye a kijelző sérülésének.

Természetesen ez az eszköz is tartalmaz olyan extrákat, mint a giroszkóp vagy a gyorsulásmérő, van Wi-Fi és Bluetooth-csatlakozásra is lehetőség. Sőt! A Xiaomi márkához híven ez a modell is kapott jack dugót, így vezetékes headseten is hallgathatunk zenét.

Mi a helyzet a kamerarendszerrel?

A vásárlókat döntően a kamerák minősége befolyásolja. Itt is jó hírekről számolhatunk be: a Poco X6 5G remekel e tekintetben is. Az előlapi kamera 16 MP-es, támogatja a HDR-módot is.

A hátlapon három egység is van:

64 MP-es főkamera

8 MP-es ultraszéles kamera

2 MP-es makró kamera

Ezekhez csatlakozik még egy LED vaku is. Itt is támogatott a HDR-mód, de a panorámamód is.

A kapacitás

A Poco X6 5G-t 8 és 12 GB-os változatban is kiadta a gyártó, az előbbihez 256 GB, az utóbbihoz 512 GB belső tárhelyet kaphatunk. Bőven van tehát hely az adatok mentésére, a gyors működést pedig a minőségi chip (Snapdragon 7s Gen 2) és a nagy ram is támogatja, a GPU pedig a remek Adreno 710.

A telefon kezelése is egyszerű, hiszen Android 13 alapú MIUI 14 felhasználói felülettel kínálják: ennek nagy előnye a könnyű átláthatóság és a személyre szabhatóság.

Az akkumulátort tekintve sem kell csalódnunk: ez 5100 mAh-s kapacitású, amelyet 67 watton vezetékesen tölthetünk fel. Mindössze 44 perc alatt elérhető a 100%-os töltöttség!

Mindezekből kitűnik, hogy a Poco X6 5G okostelefon jó választás. A CoolMobile.hu oldalán szín és tárhely szerint is választhatunk a kínálatból, sőt hasznos Xiaomi kiegészítőket is beszerezhetünk a készülék mellé.

(PR-cikk)