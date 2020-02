Létezőnek ismertek el egy eddig kihaltnak tekintett őslakos népcsoportot

A Chatham-szigeteken letelepedett, Polinéziából érkezett őslakosokról sokáig azt tanították az új-zélandi történelemkönyvekben az iskolásoknak, hogy kihaltak. Holott a moriorik már évszázadokkal a maorik előtt a Chatham-szigeteken éltek. A maori törzsek 1853-ban érkeztek meg a szigetekre, elsöpörték, leigázták és megölték az ott talált őslakosságot.

A moriorik utódainak most, több mint 600 évvel a szigeteken való letelepedésük után sikerült elismertetniük magukat. Az új-zélandi kormánnyal kötött szerződés értelmében garantálják jogaikat és 18 millió új-zélandi dollár pénzügyi kompenzációt is kapnak. A megállapodásban rögzítik történelmi múltjuk elismerését és a brit uralkodóház bocsánatkérését is.

A szerződésbe belefoglalták a Chatham-szigetek és a Pitt-szigetek kulturális és spirituális jelentőséggel bíró területeinek átadását a moriorik számára kulturális jóvátételként és a pénzügyi jóvátételt is - számolt be róla a The Guardian című brit napilap.

A moriorikat, akik az 1990-es években kezdték újraépíteni kultúrájukat és hagyományaikat, hivatalosan a Chatham-szigetek indián őslakosságaként ismerték el egy waitangi bírósági határozattal. A 2006-os népszámlálás alkalmával 945 ember vallotta magát moriori származásúnak. Több évtizedes harcuk végére került pont most, hogy az új-zélandi kormányzat elismerte őket.

Maui Solomon, a moriorik főtárgyalója elmondta, hogy a megállapodás némi megnyugvást hozott törzsének és a leszármazottaknak.

A moriorik több mint 600 éve úgy döntöttek, hogy félreteszik a háborúskodást, a gyilkolást és békében élnek. Ezt a békére törekvést adták tovább akkor is, amikor a szigetüket 1835-ben megszállták, és elhatározásukat a mai napig töretlenül megőrizték - emlékeztetett Solomon az új-zélandi médiának nyilatkozva.

A szerződésről tárgyaló miniszter, Andrew Little kiemelte, hogy sokáig "mítoszok és tévképzetek" terjedtek a moriorikról, iskolásoknak például azt tanították, hogy kihaltak vagy hogy egyáltalán nem is léteztek. Felidézte, hogy a moriorik 1988-ban folyamodtak először hivatalosan az elismerésükért, de már 1862-ben a koronához fordultak igazukért.

"Százötvennyolc évvel később örömömre szolgált a moriori egyezmény aláírása. A megállapodás tanúsítja a moriorik bátorságát, kitartását és elkötelezettségét" - hangsúlyozta Little. Hozzátette, hogy az új-zélandi kormány kudarcot vallott a moriorikkal kapcsolatban, és már itt volt az ideje, hogy jóvátegye a történelmi hibákat.



(MTI)