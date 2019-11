Létrejöhet egy széles ellenzéki koalíció, élén a Čaputová javára visszalépő Robert Mistríkkel

A bársonyos forradalom 30. évfodrulójáról való megemlékezések után ismét felmerült egy ellenzéki koalíció lehetősége, melytől most már az SaS sem zárkózik el. Ez nyilván még nem leszögezett tény, ahogy az sem, hogy egy ilyen koalíciót ki vezethetne a választásokon. Tehát hogy ki állhatna az élére. Az egyik felmerült személyiség ugyanis már sokak előtt ismert, de nem tagja egyik pártnak sem.

A hétvégén az OĽaNO által szervezett megemlékezésen Richard Sulík SaS-elnök kijelentette a színpadon, hogy nem zárkóznak el attól, hogy akár az utolsó pillanatban is létrehozzanak egy választások előtti koalíciót. Sulík azt mondta, nem lehet folyton siránkozni, kezdeni kell valamit az ország állapotával.

"Olyasvalakikre kell bízni, akiknek van tapasztalatuk, megvalósítható a programjuk, nincsenek korrupciós ügyeik, ehelyett viszont elszántak abban, hogy kezdjenek valamit ezzel az országgal és felelősségteljesen viselkednek" - mondta., hozzátéve: "Itt, ezen a helyen szeretném kijelenteni, hogy az SaS kész arra, hogy belépjen egy józan koalícióba. Ha ez segít, mi megtesszük a magunkét."

A pártok választási listáit december 1-ig kell leadniuk, a választásokra február 29-én kerül sor.

Sulík a Denník N érdeklődésére megerősítette korábbi szavait, egy értelmes koalíciót szeretne, kétségbevonhatatlan vezetővel. Leszögezte, hogy neki nincsenek ilyen ambíciói, ugyanakkor szerinte folynak a tárgyalások, további részleteket nem árult el.

Ilyesmire hajlandó volna a PS/Spolu is. Szóvivőjük, Silvia Hudáčková kijelentette, a kezdetektől ezt szeretnék, ezért is léptek koalícióra a Spolu párttal, és erre törekedtek Andrej Kiskáékkal is. Nem kívánt viszont részletekbe bocsátkozni, csak annyit közölt, nem kívánnak feltételeket szabni.

Az SaS azért is lehet ilyen hirtelen mégis a koalíció mellett, mert Ľubomír Galko és számos képviselője távozása után a párt támogatottsága lecsökkent 5%- körüli értékre, és fennáll a veszélye annak is, hogy az egykor legerősebb ellenzéki párt be sem jut februárban a parlamentbe.

A kulisszák mögüli információk szerint viszont némely pártnak vagy politikusnak problémát jelenthet, hogy Sulík annak idején Marian Kočnerrel vitatta meg a politikai ügyeket, amit egy erről készült felvétel igazol. A kormánypártok is érzik, hogy a Kočnerrel való viszony ma mindenkit megmérgez, és ez igaz Sulíkra is. Éppen ezért állítólag olyan kívánalmak merültek fel, hogy Sulík ne szerepeljen a választási lista elején, csak mondjuk a 150. helyen.

A megemlékezések után felerősödtek a közös indulást szorgalmaz hangok. Például az egykori diákvezetőé, Filip Vagačé, vagy még inkább a korábbi elnökjelölté, Robert Mistríké, aki tavasszal Zuzana Čaputová javára visszalépett az elnökválasztási kampány során. "A demokratikus ellenzék vezetőinek és tagjainak kutya kötelessége, hogy összefogjanak, ha nem is mindannyian, legalább néhányan, hogy ezzel is megmutassák a polgároknak, hogy nemcsak magukra, illetve a majdani funkcióikra gondolnak, hanem mindenekelőtt egész Szlovákiára" - fogalmazott Mistrík.

Mistrík október égén már elismerte, hogy megpróbálta összehozni egy koalícióba az Andrej Kiska vezette Za ľudí pártot, a PS/Spolut és az SaS-t. Akkor nem járt sikerrel, a Denník N aktuális információi szerint azonban erre most ismét van esély.

Az ellenzéki pártok között lezajlottak az első tanácskozások, és állítólag az is felmerült, hogy egy ilyen szélesebb koalíciót maga Mistrík vezessen a választásokra.

Kiskáék ugyanakkor még meghívnák a koalícióba az OĽaNO-t is, amely viszont már arra játszik, hogy több törpepárt jelöltjeit invitálja a saját listájára (Zmena zdola, Nova, Kresťanská Únia), valamint az SaS-ből távozott Galkóékat is, akik a Demokratikus Párthoz (DS) csatlakoztak.

Továbbra is érvényes viszont, hogy megegyezés még nincs, és sokan nem is remélik, hogy lesz, pláne úgy, hogy két hét van a választási listák leadási határidejéig.

(Denník N)