Létrejöhet a környezetvédelmi bűnözéssel foglalkozó rendőrség

„Ez nemcsak a gazdák földdel és vízzel kapcsolatos problémáiról szól, hanem az illegális szemétlerakók problémájáról is. Ezek olyan dolgok, amelyek nemcsak a mi generációnknak, hanem a gyermekeink generációjának is problémát fognak okozni, ezért már most el kell kezdenünk foglalkozni ezekkel. Megyei szinten olyan rendőri osztályokat hozunk létre, amelyek kifejezetten a környezetvédelmi jellegű kihágásokkal és bűncselekményekkel foglalkoznak majd” – mondta Saková azt is hozzátéve, hogy körülbelül száz ember fog dolgozni ennek a feladatnak az ellátásán. Ez a szám azonban szerinte még változhat.

„Megpróbálunk hatékonyan fellépni a környezetvédelmi jellegű bűncselekmények elkövetői ellen” – jelentette ki Saková. Egyúttal arra emlékeztetett, hogy a belügyi tárca már régóta foglalkozik ilyen jellegű bűncselekményekkel. „Akár kihágásról, akár bűncselekményről van szó, nekünk már megvannak a nyomozóink. Nem arról van szó, hogy a környezetvédelmi jellegű bűncselekményekkel eddig nem foglalkoztunk volna, hanem hogy erre nagyobb hangsúlyt akarunk fektetni” – jegyezte meg.

