A levegőminőség javításával évente több mint 50 ezer emberéletet lehetne megmenteni Európában

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által meghatározott levegőminőségi határértékek betartásával évente több mint 50 ezer ember korai halálát lehetne megakadályozni Európában - derül ki egy szerdán közzétett friss kutatásból.

-illusztráció- (Fotó: Pixabay)

A WHO becslései szerint a levegőszennyezettség évente nagyjából hétmillió ember haláláért felelős és világszerte az egyik vezető kiváltó oka a betegségeknek.A világszervezet által meghatározott határérték a 2,5 mikronos finomszemcsés anyagok (szálló por) légköri koncentrációjára vonatkozóan 10 mikrogramm per köbméter, a nitrogén-dioxid esetében 40 mikrogramm per köbméter.

A The Lancet Planetary Health című folyóiratban publikált tanulmány készítői csaknem ezer európai városra kiterjedően becsülték meg a szóban forgó két légszennyező anyagnak való kitettséggel összefüggő elhalálozások arányát.

A barcelonai Globális Egészségügyi Intézet (ISGlobal) kutatóinak eredményei szerint a szálló por és a nitrogén-dioxid légköri koncentrációinak küszöbértékre való csökkentésével évente csaknem 52 ezer ember idő előtti halálát lehetne megakadályozni Európában.

Az eredmények szerint Spanyolország, Belgium, Olaszország és Franciaország nagyvárosaiban a legmagasabb a nitrogén-dioxid-kitettséggel összefüggő halálozások aránya, míg a szálló por esetében az olaszországi Pó-síkság, Lengyelország déli része és Kelet-Csehország áll az élen.

A két vizsgált légszennyező anyaggal összefüggő elhalálozások aránya az észak-európai városokban a legalacsonyabb.

(MTI)