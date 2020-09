Lewis Hamilton félig-meddig elnézést kért a versenybírók kritizálásáért

A címvédő és hatszoros Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton burkolt bocsánatkérést fogalmazott meg az Instagramon azok után, hogy a múlt hétvégi Orosz Nagydíjon az őt 10 másodperces időbüntetéssel sújtó versenybírókat kritizálta.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A 35 éves brit pilóta ugyan nem utalt vissza a Szocsiban történtekre, de azt írta, ő is csak ember és folyamatosan tanul.

"Valószínűleg én sem vagyok hibátlan, amikor problémákkal találom szembe magam, de az ember nem mindig reagál a várakozásoknak megfelelően a feszült helyzetekben"

- osztotta meg gondolatait követőivel Hamilton, aki két szabálytalanul elvégzett próbarajt miatt kapott időbüntetést Oroszországban, és hiába indult a pole pozícióból, végül csak harmadik lett. A vb-pontversenyt most is vezető pilóta így még nem tudta beállítani a legendás hétszeres vb-győztes Michael Schumacher 91 futamgyőzelmet számláló rekordját. Hamilton az orosz GP után kritizálta a versenybírókat, ugyanakkor sokan őt is hibáztatták, a nemzetközi sajtóban pedig több helyen arról írtak, hogy a címvédő nem ismeri a szabálykönyvben foglaltakat.

"Én is csak egy ember vagyok, és nagy szenvedéllyel teszem mindazt, amit teszek"

- fogalmazott az Instagramon Hamilton.

"Minden nap tanulok, fejlődök, és levonom a következtetéseket a történtekből. Köszönöm mindenkinek, aki továbbra is támogat engem, és velem együtt küzd."

A hetedik vb-címének megszerzése felé haladó brit sztár jövő hétvégén, a nürburgringi Eifel Nagydíjon próbálhatja meg ismét beállítani Schumacher csúcsát.

(MTI)