Lex DAC: Következményei lesznek a Hídban az elfuserált szavazásnak

Aránylag nagyott robbant a portálunk mai híradása arról az eszement ügyről, miszerint a parlamentben egy múlt héten elfogadott jogszabály bünteti egy külföldi ország himnuszá nak eléneklését, feltéve, ha a helyszínen nem tartózkodik az adott ország hivatalos küldöttsége. A Híd - már csak érintettsége miatt - másodszor is reagált a témára, és már személyi következményeket is kilátásba helyez.

„Nekünk fontosak a magyar választóink és az ünnepeink, s az is, hogy ebben az országban mindenki azt a himnuszt is énekelhesse, ami neki kedves. Ezért nem engedjük, hogy ez az értelmetlen korlátozás hatályba lépjen. A témát újratárgyaljuk, erről már a koalíciós partnereinket is tájékoztattuk. A hibát mielőbb orvosoljuk, a frakcióban pedig levonjuk a személyi konzekvenciákat.” - adja hírül a Bugár Béla vezette kormánypárt azzal a ma kirobbant hírrel összefüggésben, hogy egy törvénymódosításnak köszönhetően május közepétől szankcionálni lehetne a magyar himnusz eléneklését akár egy DAC mérkőzésen is.

Az ominózus állami jelképekről szóló törvény módosítását 108-an támogatták, a 13 tagú Híd frakcióból kilencen voksoltak mellette - köztük a magyar nemzetiségű képviselők is - kivéve a szavazás során tartózkodó Cséfalvay Katalint és Peter Kresákot, valamint a porckorongműtéte után jelenleg otthon lábadozó Bugár Béla pártelnököt és Peter Antalt, akik nem voltak jelen az ülésen.

Egy hét elteltével a kérdéses javaslatnál csupán tartózkodó Simon Zsoltot is felvillanyozta a helyzet, és a téma kapcsán cikkünk megjelenése után fordult csak ő is az államfőhöz írásban. A független képviselő a közösségi oldalán jelentette ki, hogy "az SNS képviselői által beterjesztett, és a többség által (de általam nem) megszavazott törvénymódosítást én elfogadhatatlannak és egyben alkotmányellenesnek tartom. Ezért levélben a köztársasági elnökhöz fordultam, arra kérve őt, hogy éljen alkotmány adta jogával és küldje vissza a törvényt a parlamentbe újratárgyalásra."

Több mint egy hónap múlva lép hatályba ez az ostoba jogszabály, remélhetőleg addigra sikerül tompítani a jelenleg érvényes, elfogadhatatlan változaton.

(sp)