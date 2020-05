Lezárták a belügyminisztériumot, mert az egyik alkalmazott koronavírusos!

Hétfőn reggel lezárták a szlovák belügyminisztérium épületét, mert kiderült, hogy az egyik alkalmazott megfertőződött a koronavírussal - tudta meg a Nový Čas.

Archív felvétel: Aktuality.sk

Az minisztérium munkatársait reggel 9-kor már nem engedték be az épületbe. A Nový Čas szerint az épületet a hétvégén fertőtlenítették.

A lap szerint a törvényhozási főosztály egyik alkalmazottjáról derült ki, hogy koronavírusos. Ugyanabban az épületben, ahol ez a főosztály is található, van Jaroslav Spišiak egykori országos rendőrkapitány irodája is. Ezt a hírt megerősítette a belügyi tárca is.

Közölték azt is, hogy pillanatnyilag egyetlen alkalmazottjuk van házi karanténban, aki ugyanabban az irodában dolgozott, mint az, akinél beigazolódott a fertőzés. Őt a mai nap folyamán tesztelik le. A minisztérium a hagyományos higiéniai előírások mellett elrendelte, hogy mindenkinek mérni kell a testhőmérsékletét a bejáratnál.

(Nový Čas)