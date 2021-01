Lezárták a Capitoliumot, Trump hívei betörtek az épületbe, lövés ért egy nőt! (FOTÓK, VIDEÓK)

Lezárták a washingtoni Capitoliumot, mert Trump-párti tüntetők ostromolták meg az amerikai törvényhozás épületét szerdán. A képviselőház és a szenátus ülését, amelyen hivatalosan bejegyzik az elektorok Joe Bidenre leadott szavazatát, felfüggesztették. A képviselőket a rendőrség kíséri ki az épületből.

A televíziók értesülése szerint a hatóságok könnygázt vetettek be az erőszakot alkalmazó, az elnököt támogató több száz tüntető ellen.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun



This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

BREAKING: revolution in process as Trump supporters break into the Capitol building, attacking police, breaking windows, and knocking down doors



Full anarchy at this “mostly peaceful” demonstration DC



The people have pushed through & are storming to main chambers pic.twitter.com/NW6VDDNBQw — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Trump hívei egy fakeresztet is felállítottak az épület előtt.

They just put up a cross in front of the capitol building pic.twitter.com/0LrGQ5zj9e — Anna Timmer (@VeritasSola) January 6, 2021

A Guardian azt írja, az események miatt a Capitoliumra zárlatot rendeltek el, senki sem mehet se ki, se be, Mike Pence alelnököt pedig ki is menekítették. A CNN értesülései szerint a capitoliumi rendőrség a washingtoni rendőrség és más, a fővárosban bevethető rendőri erők segítségét kéri ahhoz, hogy kiverhessék a tüntetőket az épületből és a környékéről - írja a 444.hu.

Washington polgármestere helyi idő szerint délután 6 órától kijárási tilalmat rendelt el.

Az amerikai nemzeti gárda mozgósítását kérte a Capitoliumot ostromló Trump-párti tüntetőkkel szemben Nancy Pelosi, a képviselőház demokrata párti elnöke és Muriel Bowser, a főváros demokrata párti polgármestere - közölte az MSNBC amerikai hírtelevízió szerdán.

A Fehér Ház időközben közölte, hogy a nemzeti gárda mellett más szövetségi biztonsági szolgálatokat is mozgósítanak Washingtonban.

Az üléseket közvetítő C-Span felvételeket mutatott könnygáz használatáról a képviselőház üléstermében. A még az épületben maradt képviselőket felkérték, hogy vegyék fel az ülések alatt tárolt gázmaszkokat.

Az AP amerikai hírügynökség információi szerint meglőttek egy nőt a Capitolium épületében. Egyelőre nem világos, hogy a nőt milyen körülmények között érte lövés, és hogy milyen állapotban van.

A CNN hírtelevízió azt jelentette, hogy a nőt mellbe lőtték. A beszámoló szerint a parlamenti épület ostroma közben több rendőr is megsebesült, s közülük legalább egyet kórházba kellett szállítani.

A helyzet a hírtévé szerint teljesen kaotikus a Capitoliumban.

Az amerikai Capitoliumnál zajló tüntetés "Amerikától idegen", "azonnal véget kell neki vetni" - jelentette ki a Fox News konzervatív hírtelevíziónak adott interjújában Kevin McCarthy, a képviselőház republikánus frakciójának vezetője.

McCarthy elmondta, hogy a Capitolium rendőrségének tagjaival van, és hallotta a rádiójukon, hogy 10-15 perccel korábban lövések dördültek.

Hozzátette a Fox News nyilvánossága előtt, hogy beszélt Trumppal, és sürgette őt, adjon ki nyilatkozatot a tüntetők lecsillapítása érdekében. Trump ezt követően adott ki egy Twitter-üzenetet, amelyben békés tüntetésre szólította őket.

A képviselőház és a szenátus ülését, amelyen hivatalosan bejegyzik az elektorok Joe Bidenre leadott szavazatait, az épület ostroma miatt felfüggesztették. A képviselőket a rendőrség kíséri ki az épületből.

Donald Trump arra szólította fel híveit a Twitteren, hogy békésen tüntessenek. Ez volt a láthatóan ideges és csalódott Donald Trump beszéde (a videó végén), ami után a balhé kitört:



