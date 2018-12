Lezárták a Lánchidat, majd a Kossuth térre vonultak a tüntetők Budapesten

Kapcsolódó cikk:

Megszavazta a magyar parlament a rabszolgatörvénynek csúfolt jogszabályt

Itt két tüntetőcsoport egyesült, a demonstrálók skandálták, hogy Mocskos Fidesz és hogy Orbán geci, lejátszották a Marseillaise-t is.

A hídon több száz ember áll, autókkal nem lehetett áthaladni. Ezután a tüntetők a Kossuth téren egyesültek, ide jöttek mindazok, akik korábban lecsatlakoztak. A Mérce.hu becslése szerint több ezren skandálják a téren, hogy Orbán, takarodj!, de a képek alapján ez kicsit túlzónak tűnik. De annak ellenére, hogy a tér külső részén szellősen állnak az emberek, a parlament lépcsőjénél nagy a tömeg, sűrűn állnak a tüntetők.

A parlament lépcsőjén több soros rendőrsorfal állt fel, a tüntetők velük néznek szembe a térről. A rendőröknek sokan azt kiabálják, hogy bűnözőket védnek, a politikusoknak meg hogy hazaárulók. Sokan elfoglalnák a parlamentet, közben terjed a Szabad ország, szabad egyetem, és a Szabad munkás, szabad egyetem skandálás is.

Az elől állók többször megindultak a rendőrök felé, elénekelték a Himnuszt is. A téren fél 9 után egyre eldurvult a hangulat, petárdák szóltak, és valaki dobált is a rendőrök közé valamit. A sorfal azonban nem látszik engedni.

Este 9 óra tájban megjelentek a parlament lépcsőjén a fekete sisakos rohamrendőrök is, keményebb dulakodás kezdődött, a lépcsőn még több rendőr jelent meg, de a tüntetők közül is egyre többen mentek előre. Egy-két tüntetőt ki is emeltek már.

A tüntetők Gyurcsány Ferenc nyomán az őszödi beszédet idéző új szólamra zendítettek rá: Elkúrtad!

(via 444)