Lezuhant az a repülőgép, amivel az oroszok állítólag az ukrán hadifoglyaikat szállították, hogy kicseréljék őket (VIDEÓ)

A gép fedélzetén az ukrán fegyveres erők 65 elfogott katonája tartózkodott, akiket csere céljából Belgorod területére szállítottak. A repülőgépnek a személyzete hat tagból állt, és velük utazott három kísérő személy is – állítja az orosz védelmi minisztérium.

Korábban távirati csatornák és katonai bloggerek számoltak be egy Il-76-os lezuhanásáról a belgorodi megye Korocsanszkij régiójában, és közzétettek egy videót, amelyen az látható, ahogy a gép a földre zuhan és felrobban.

A belgorodi kormányzó Telegram-csatornáján kijelentette: „Az eset a Korocsanszkij körzetben történt. Jelenleg a rendkívüli helyzetek minisztériumának alkalmazottai dolgoznak a helyszínen."

BREAKING: Ukrainian Armed Forces sources confirm the shooting down of a Russian IL-76 military plane transporting S-300 missiles over Belgorod region in Russia.

The rumor of Ukrainian POWs being on board the plane is FALSE.