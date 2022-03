Lezuhant egy katonai felderítő robotrepülőgép Zágrábban (VIDEÓ)

Az eset csütörtökön valamivel éjfél előtt történt. A város központjában is hallható robbanás után a repülőgép egy nagyobb darabja a Jarun tó mellett zuhant le, a helyszínen három méter átmérőjű kráter keletkezett.

Lakossági bejelentés alapján a rendőrség azonnal kiérkezett a helyszínre. A roncstól nem messze két ejtőernyőt is találtak. A területet lezárták. A hatóságok arra kérik az embereket, hogy a roncsokról készült fotókat, felvételeket ne osszák meg az interneten.

Az ügyben még nem szólalt meg az illetékes minisztérium, Zoran Milanović horvát elnök viszont péntek délelőtt videóban közölte,

Megerősítette azt az értesülést is, miszerint a pilóta nélküli katonai gép Ukrajna felől érkezhetett a térségbe.

A Telex azt írja, a nagy méretű drón legalább 350 mérföldet (560 kilométert) repült úgy, hogy a nyugati katonai szövetséghez tartozó horvátországi és magyarországi légvédelem látszólag nem észlelte.

Video of the crash site of an unknown object in #Zagreb.



The mayor of the #Croatian capital said there is no indication that it was an intentional act.



The circumstances are being investigated. pic.twitter.com/VpMCDdRDR4