Lezuhant egy ukrán utasszállító repülőgép Iránban, több mint 170-en meghaltak (VIDEÓ)

A Boeing 737-es típusú utasszállító gépen 168 utas és 9 fős személyzet volt a hírforrások szerint. A rendkívüli helyzetek teheráni hivatala szerint az utasok zöme iráni volt.

Az Ukraine International Airlines repülőgépe nem sokkal a teheráni Khomeini Imám repülőtérről történt felszállás után, pontosan meg nem határozott műszaki problémák következtében zuhant le - jelentették iráni hírforrások. Annyit lehet tudni egyes hírforrások szerint, hogy a gép egyik hajtóműve kigyulladt, és a pilóta elvesztette az uralmát a jármű felett.

A Twitterre felkerült egy videó, amely a repülőgép zuhanását örökíti meg.

IRAN PLANE CRASH:



- Ukraine Flight PS752 Took Off From Tehran



- Crashed Minutes After takeoff



- At Least 180 On Board



- No Official Word On Casualties



- Local Media Report It Crashed Due To Technical Issues



- Video Captured The Plane On Firepic.twitter.com/CZpUCF6ETE