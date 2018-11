Libertadores Kupa - Katar is a lehetséges helyszínek között

Katar is a lehetséges helyszínek között szerepel a labdarúgó Libertadores Kupa szombaton, majd vasárnap is elhalasztott fináléjának második mérkőzésének megrendezésére.

"Katar is egy lehetőség"

- jelentette ki a Reuters brit hírügynökségnek a dél-amerikai szövetséghez közel álló forrás, aki azt is hozzátette, a találkozó legvalószínűbb megrendezési időpontja jövő szombat.

Korábban Paraguay, Brazília, az Egyesült Államok és Olaszország ajánlotta fel, hogy otthont ad a két argentin ősi rivális, a River Plate és a Boca Juniors visszavágójának.

A mérkőzést azért kellett elhalasztani, mert a vendég Boca-futballisták közül többen is megsérültek azt követően, hogy a rivális drukkerei betörték buszuk ablakait, ráadásul a közbelépő rendőrök könnygázt vetettek be, amelynek belégzését követően több futballista is rosszul lett. Többek között a Boca csapatkapitánya, Pablo Perez is kórházba került, a karja és a szeme sérült meg.

A legrangosabb dél-amerikai kupasorozat argentin szuperdöntőjének első felvonását két hete rendezték a Boca otthonában, akkor 2-2-es döntetlen született.

A Boca hetedik, a River negyedik végső diadalára hajt.

A Libertadores Kupa győztese részt vesz a négy nappal később, december 12-én kezdődő klubvilágbajnokságon az Egyesült Arab Emírségekben. A dél-amerikai bajnok december 18-án lép először pályára.

(MTI)