A Lidl kijátszotta a lockdownt, a közegészségügyisek figyelmeztetése ellenére továbbra is árulnak mindent

A lockdown miatt csak bizonyos üzletek lehetnek nyitva, és a határozat szerint azok is csak bizonyos termékeket kínálhatnak vásárlóiknak. Csakhogy a Lidl ezúttal is talált egy kiskaput, aminek köszönhetően a teljes választéka jelenleg is elérhető.

Egy évvel ezelőtt robbant be a koronavírus-járvány második hulláma Szlovákiában, amire a kormány karácsony előtti lockdownnal reagált. Ez a nagy üzletláncokat is érintette, amelyek élelmiszer mellett kiegészítő kínálattal is rendelkeznek, így csak létszükségleti árucikkeiket kínálhatták a vevőknek.

A vásárlókat szalagokkal körbekerített, illetve fóliákkal letakart polcok várták az üzletekben, így például többek közt az elektronikai, a ruházati és az irodai árukhoz sem juthattak hozzá. Csakhogy a Lidl talált egy kiskaput a törvényben, amiben pontosan nem határozták meg, hogy mi is számít létszükségleti cikknek. A polcokról így lekerültek a fóliák és a szalagok, a Lidlhöz pedig további üzletláncok csatlakoztak. Ezzel lezárult az üzletek és a Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) közti adok-kapok.

Egy évvel később viszont megismétlődni látszik a történelem. Jelenleg a járvány harmadik hulláma tombol Szlovákiában, múlt héten csütörtökön ezért a kormány újfent lockdownt hirdetett ki. Ez ismét érinti az üzleteket, a közegészségügyisek viszont ezúttal a létszükségleti áru kifejezés helyett az esszenciális szót használja.

Az ÚVZ a HNonline-t arról tájékoztatta, hogy az üzletek, amelyek különféle árukat kínálnak, csak az említett esszenciális választékba tartozókat árusíthatják. Ide tartozik például az élelmiszer, a drogéria, a háztartási dolgok vagy a lábbeli, viszont az elektronikai eszközök és a ruházat már nem. A lockdown értelmében a nem esszenciális termékekre specializálódó üzleteknek zárva kell tartaniuk.

A karácsony előtti időszak a kisüzletek számára az év legjobb része, ezért is jelentenek számukra érvágást a jelenleg érvényben lévő intézkedések – noha például a Lidl továbbra is árulja a ruhaféléket.

Az üzletlánc rámutatott, hogy a jelenleg érvényben lévő határozat szerintük nem szabályozza az élelmiszerüzletekben lévő kínálatot. „Emellett a szlovák törvényhozás nem ismeri az esszenciális választék fogalmát” – tette hozzá Tomáš Bezák, a Lidl szóvivője. A nem élelmiszerjellegű áru a kiegészítő kínálatba tartozik, aminek az árusítását az üzletlánc szerint a törvény nem tiltja. Így tehát ezek az áruk nincsenek elzárva a vásárlók elől a Lidl üzleteiben, és a többi üzletlánc is követi a példáját.

Hasonló véleményen van Martin Krajčovič, a Szlovák Modern Kereskedelmi Szövetség (SAMO) elnöke is, aki szerint az ÚVZ és a kormány határozata valóban nem szabályozza a kiegészítő áruk forgalmazását. Az üzletláncnak ad igazat Ján Lazur jogász is, aki szerint ebben az esetben az ÚVZ büntetéssel sem fenyegethet.

Fordítva viszont már nem lehetne kihasználni a törvényt: ha például egy ruhaüzlet élelmiszert is betenne a kínálata közé, és úgy tenne, mintha esszenciális üzletről lenne szó, jogi szempontból már céltudatos eljárásnak minősíthető, amit akár szankcionálhatnak is.



