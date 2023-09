Lidl, Tesco vagy Kaufland? Íme a 10-es lista Szlovákia legsikeresebb üzletláncairól

Korábban a Tesco első helye megdönthetetlen volt a szlovákiai élelmiszer-kiskereskedelemben, 2020-ban viszont jött a trónfosztás a Lidl részéről, majd egy évvel később is a német üzletlánc végzett az élen. Most kiderült, milyen rangsor született a 2022-es évet nézve.

Illusztráció (Fotó: Pixabay)

A SME a Finstat adatai alapján rangsorolta a szlovákiai élelmiszer-üzletláncokat azok bevételei szempontjából. Általánosságban elmondható, hogy mindegyikük javított történelmi rekordértékén.

Tavaly a čadcai székhelyű Jednota végzett az utolsó, 10. helyen, ezúttal pedig a zsolnai zárja a sort. Az üzletlánc évközi viszonylatban 13%-kal növelte nyereségét (124,6 millió euró). A hálózat 126 üzletet üzemeltet Zsolna és Trencsén környékén, ezek kb. fele kisebb élelmiszerboltok, a másik fele pedig szupermarket.

A kilencedik helyre befutó Milk-Agro, amely túlnyomórészt saját tejtermékeire fókuszál, a 2021-es évhez képest sokkal jobb eredményeket ért el tavaly. Rekordbevételt ért el (+4%, 125,5 millió euró), miközben a nyeresége majdnem 500%-kal emelkedett. A vállalat 195 boltot üzemeltet, főként az ország keleti részén, de már Nyugat-Szlovákiában is terjeszkedik.

A nyolcadik helyet is a Jednota szerezte meg, mégpedig az érsekújvári székhelyű. Tavaly 140,5 millió eurós bevételre tett szert (+12%), de a nyeresége is jelentősen nőtt. Az üzletlánc 106 bolttal rendelkezik, és Érsekújvár környékén kívül már Dunaszerdahelyt és Pozsonyt is megcélozta.

A krupinai székhelyű Jednota foglalja el a hetedik helyet. A vállalat 9%-kal 144 millió euróra növelte a bevételét, ez pedig a nyereségen is tükröződött (30%-kal nőtt). A cég 155 boltot üzemeltet 11 járásban és négy megyében.

A hatodik helyet a Terno, a Terno Plus és a Kraj márkanevet futtató Terno Real Estate foglalja el, amely ugyan 14%-kal 216 millióra növelte bevételét, vesztesége viszont tovább mélyült. A vállalat 2016 és 2022 között egyszer sem ért el nyereséget. A Terno Real Estate-nek 159 üzlete van, többnyire Nyugat-Szlovákiában.

Akárcsak 2021-ben, tavaly is a Labaš végzett az ötödik helyen, amely az általa üzemeltetett Fresh márkának köszönheti ezt a pozíciót. Az üzletlánc tavaly először lépte át a 350 milliós bevételt, miközben a nyeresége 57%-kal nőtt évközi viszonylatban. A bolt főként Kelet-Szlovákiában dominál.

Hosszú évek óta a Billa foglalja el a negyedik helyet, és így van ez a 2022-es évet nézve is. A német cég tavaly 9%-kal növelte a bevételét (775,2 millió euró), 3-mal pedig a nyereségét (10,13 millió euró). Mindkét esetben rekordértékekről van szó. A vállalat 162 üzletet üzemeltet Szlovákiában, de más csatornákon is igyekszik terjeszkedni. Tavaly év végén a Billa bejelentette, hogy együttműködésbe kezd az OMV töltőállomással.

A harmadik helyezett Kaufland is sikeres évet tudhat maga mögött. Bevételét (+12%, 1,55 milliárd euró) és nyereségét (+2%, 87,91 millió euró) is növelni tudta, ezzel új csúcsot beállítva. Az üzlethálózat júliusban már a 77. üzletét nyitotta meg Szlovákiában, miközben tavaly még csak 72-vel rendelkezett.

A Tesco hosszú évek óta a legnagyobb kiskereskedelmi hálózat volt Szlovákiában, 2020-ban viszont elveszítette elsőségét. Ezúttal sikerült megvédenie tavalyi második helyét, köszönhetően a +10%-os bevételnek (1,64 milliárd euró). Ennek ellenére a nyeresége 23%-kal csökkent. Augusztusban 161 üzlettel rendelkezett a Tesco Szlovákiában.

A Lidl immár harmadik éve uralja a kiskereskedelmi piacot Szlovákiában. Tavaly túlszárnyalta az eddigi rekordjait: a bevétele 8 (1,89 milliárd euró), a nyeresége pedig 14%-kal (158,6 millió euró) nőtt. Júniusban már a 164. boltját nyitotta meg Szlovákiában, emellett három logisztikai központot üzemeltet, és több mint 6500 alkalmazottal rendelkezik.



(SME)