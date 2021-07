Ligás Klubok Uniója: Örülünk, hogy a stadionok a befogadóképességük alapján telhetnek meg, de hiányzik a hosszú távú megoldás

A Ligás Klubok Unójának (LKÚ) reakciója a Közegészségügyi Hivatal a szurkolók stadionbeli létszámának a megnöveléséről kiadott rendeletére.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az élvonalbeli hazai és nemzetközi sporteseményeken a nézők a stadion befogadóképességének az 50 százalékát foglalhatják el a folyamatos vizsgálat fázisában, megszabott felső határ nélkül. Ezt tartalmazza a Közegészségügyi Hivatal július 23-án érvénybe lépő rendelete.

A stadionokba bejutni kívánó nézőknek tanúsítaniuk kell, hogy be vannak oltva vagy átestek a COVID-19 betegségen (maximum 180 napja), vagy rendelkezniük kell 24 óránál nem régebbi negatív PCR vagy LAMP teszttel. „Nem lehetséges tehát már antigén teszttel igazolni magunkat” – mondta a hivatal szóvivője, Daša Račková.

Ezek a feltételek a nemzetközi sportszövetségek által rendezett nemzetközi sporteseményekre is érvényesek, az élvonalbeli klubok részvétele alapján. „Abban az esetben, ha az adott járás a folyamatos ellenőrzés fázisából az elővigyázatossági vagy rosszabb fázisba kerül át, a stadionokban és kültéren legfeljebb 2000 néző, beltéren pedig legfeljebb 1000 néző lehet jelen” – tette hozzá a szóvivő. A nézők számára fenntartott területek legfeljebb 1000 néző befogadására alkalmas szektorokra oszlanak.

„Örülünk annak, hogy a stadionok a befogadóképességük alapján telhetnek meg. A legfeljebb 50 százalékos kihasználtság javulást jelent a jelenlegi helyzethez képest. Az állam irányítói által felállított feltételeket tiszteletben kell tartanunk, bár a letesztelt szurkolókra vonatkozó javaslataink nem voltak ilyen szigorúak. Számunkra azonban kulcsfontosságú, hogy ez a megoldás a jövőre nézve is koncepciós legyen. Jelenleg ugyanis a sárga járásokban továbbra is kétezres szurkolószámmal vagyunk limitálva. A jelentős megszorítások a többi színt is érintik. A szurkolók sporteseményeken való részvételének koncepciós és hosszútávú megoldását szeretnénk megvalósítani, méghozzá a lehető legmagasabb számban. Sajnáljuk, hogy a covid pass témája a politikai színtéren történtek után valószínűleg továbbra is blokkolva van. Pont a covid pass, tehát a betegség leküzdéséről, az oltásról vagy a tesztelésről szóló okmány garantálhatná a szurkolók nagyobb, sőt akár maximális részvételi számának hosszantartó és fenntartható rendszerét. A covid pass intézménye európai szinten is működik, számunkra pedig fontos, hogy Szlovákiában is egyértelműen felállított paraméterek legyenek. A hozzáállásunk nyilvánvaló: a sport nem éli túl a szurkolók nélkül, anyagilag és érzelmileg sem” – hangsúlyozza Michal Mertinyák, a LKU ügyvezető igazgatója.



(dac1904.sk)