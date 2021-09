Lipšic kiborította a bilit és nekiment a Penta-tulaj Haščáknak

A Penta pénzügyi csoport korábbi vezetőjének, most már "csak" társtulajdonosának ügyvédei az ellene a Gorilla-ügyben zajlott eljárás kapcsán megpróbálták "lerántani a leplet" Daniel Lipšicről, aki korábban ügyvédként dolgozott, most pedig a Speciális Ügyészség vezetője. Lipšic erre egy hosszú bejegyzésben reagált a Facebookon vasárnap este.

Daniel Lipšic (Fotó: TASR)

A speciális ügyész, aki korábban igazságügy- és belügyminiszter is volt, leírta, hogy 2016 és 2021 között az egyik legnagyobb nemzetközi ügyvédi irodánál dolgozott, 2019-től mint annak külső partnere, a cégen belül pedig a büntetőjogi csapatot vezette. "Az ügyvédi iroda ügyfelei voltak hosszú távon a Penta pénzügyi csoport érdekeltségébe tartozó cégek (leginkább bankok) is. 2017-ben vagy 2018-ban a Mecon nevű húsipari vállalat szólította meg az ügyvédi irodát, hogy mint károsultat képviselje a NAKA-n zsarolás ügyében folytatott eljárásban. Mindemellett ugyanez a társaság jogi elemzések kidolgozásával is megbízta az irodát európa jogi területen" - fejtette ki.

Lipšic ugyanakkor emlékeztetett, hogy a Mecom az ügyvédi irodával kötött szerződést, melynek keretén belül egy havi átalányösszegért jogi szolgáltatást nyújtottak számára. "Ez az átalányösszeg a cég számos kliensének nyújtott szolgáltatásért kért tiszteletdíj átlagának felelt meg a büntetőjogi területen. A szerződést a cég managing partnere írta alá, én semmilyen módon nem vettem részt az átalányösszeg meghatározásában (akkoriban még a cég partnereként sem dolgoztam)" - közölte, majd hangsúlyozta, hogy sem a Mecomtól, sem a Penta érdekeltségébe tartozó más cégtől nem volt soha közvetlen jövedelme.

"Ha tehát Jaroslav Haščák védelmi nyilatkozataiban jutalmat emleget Daniel Lipšicnek, akkor bizonyíthatóan hazudik. 2020-ban, ami az utolsó évem volt ügyvédként, a Mecom büntetőjogi képviseletéért járó összeg mindössze 2-3%-át tette ki az ügyvédi iroda büntetőjogi részlege teljes bevételének" - jegyezte meg.

Haščákot amiatt is támadta, hogy azt állította, hogy a Mecom azért választotta egy büntetőjogi eljárás során azt az irodát, melynél Lipšic is tevékenykedett, mert specifikus tapasztalatokkal rendelkezett a politikában eltöltött korábbi éveiből kifolyólag. Lipšic viszont ezt az állítást abszurdnak tartja, és arra hivatkozott, hogy 2017-ben éppen eljárás folyt ellene Marian Kočner ;s a Privatbanka kezdeményezésére, és bizonyára nem sok ügyvédet utált jobban az akkori kormány, amit a Smer vezetett.

"Ha ebben az időszakban, amikor a kormány lehetővé tette, hogy oligarchái eluralják a büntetőjogi szerveket, bármely vállalat az én politikai tapasztalataim miatt választotta volna ki az ügyvédi irodát büntetőjogi eljárásban való képviseletre, én annak a cégnek a képviselői lelkiállapotát megvizsgáltatnám"

- szögezte le, hozzátéve, hogy Haščákék jogi védelme ugyan még kitermelhet abszurd állításokat, baj viszont szerinte akkor van, ha azokat - és nemcsak ez esetben - állami tisztviselők kezdik el átvenni.

Haščák a nyilatkozataiban egy jogi elemzésre is támaszkodik, amit Lipšic kollégái készítettek az ügyvédi irodánál röviddel azután, hogy a rendőrök házkutatást tartottak Marian Kočnernél, és megtalálták a széfjeiben a Gorilla-ügy hangfevételét. Az elemzés pedig állítólag ezeknek a felvételeknek a felhasználhatóságáról szólt. Lipšic ugyanakkor felszólította Haščákot, hogy hozza nyilvánosságra azt az elemzést, mivel az szerinte igazolja, hogy a cég mások által nem befolyásolható jogi nézeteken alapult.

"Más szavakkal - senki nem vásárolhatott meg bennünket. 2018-ban sem, amikor Jaroslav Haščák nagyságrendekkel magasabb összeget kínált számunkra a Gorilla-ügyben való képviseletért, mint a Mecom ügyében. Tehát vannak, akiket és amiket nem lehet megvásárolni. Sem az igazságot, sem engem vagy a volt és jelenlegi kollégáimat" - fogalmazott.

Emlékeztetett arra is, hogy miután elfoglalta a speciális ügyészi posztot, kezdeményezte, hogy rendkívüli fellebbezést nyújtsanak be Jaroslav Haščák szabadlábra helyezése ellen.

"Sajnálom, hogy a legfőbb ügyész közbelépése miatt, aki megszüntette a gyanúsításról szóló döntést, nem vizsgálhatja meg a Legfelsőbb Bíróság öttagú bírósági szenátusa a Jaroslav Haščák elleni büntetőeljárás megalapozottságát. Ez utóbbi döntés várakozásaink szerint már nem váratott volna magára sokáig" - jegyezte meg.

Itt elérhető a teljes bejegyzés:

