Lipšicet szomszédja, vagyis a miniszter segítségével világította át a Nemzetbiztonsági Hivatal

Átvilágította Daniel Lipšic egykori belügyminisztert a Nemzetbiztonsági Hivatal. Az ügyvéd, aki a speciális ügyész posztjára pályázik, "átment" az átvilágításon, amelyen a legmagasabb, "szigorúan titkos" minősítést szerezte meg. Ugyanakkor nem túl standard módon érte el, hogy átvilágítsa őt az illetékes szerv - írja a SME.

Daniel Lipšic (Fotó: TASR)

Az egykori politikusnak azért volt szüksége az átvilágításra, mert anélkül nem pályázhatna a speciális ügyész posztjára. Viszont mivel a törvény nem teszi lehetővé, hogy ügyvédként átvilágítást kérvényezzen, ezt helyette egy erre jogosult személynek kellett megtennie. Ekkor sietett segítségére egykori tanácsadója, a mostani munkaügyi miniszter, Milan Krajniak (Sme rodina), aki tavaly október 1-jén kérvényezte Lipšic átvilágítását.

Milan Krajniak azt mondja, nem azért kérte Lipšic átvilágítását, hogy segítsen neki indulni az ügyészválasztáson. Szóvivőjén keresztül úgy nyilatkozott, hogy Lipšicet - akivel egyébként a mai napig szomszédok - tanácsadóként akarta alkalmazni a minisztériumban, és ehhez volt szükség a nemzetbiztonsági átvilágítására.

A Nemzetbiztonsági Hivatal általában legalább fél évet kér az egyes átvilágítások elvégzésére, ám ezúttal gyorsabb volt a tempó: Daniel Lipšic bő két hónap múlva, december 8-án már meg is kapta a sikeres átvilágítást igazoló dokumentumot.

Jól is jött a "papír", hiszen arra január 8-án már szüksége is volt - a speciális ügyész posztjára pályázó jelölteknek addig kellett leadniuk hivatalosan is a jelentkezésüket.

Az eddigi speciális ügyész, Dušan Kováčik megbízatási ideje eredetileg csak idén májusban telt volna le. Az eseményeket azonban jelentősen felgyorsította, hogy az ősszel vizsgálati fogságba helyezett Kováčik novemberben lemondott tisztségéről. Így a parlament alkotmányjogi bizottsága február 1-jén és 2-án hallgatja meg a jelölteket (Daniel Lipšicet, Ján Šantát, Vasil Špirkot és Peter Kyselt), majd a parlament a meghallgatásokat követően választ az indulók közül.

(SME)