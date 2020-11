Lištové systémy na bodové svietidlá: Vyberiete si aj vy tie svoje?

Poznáte lištové systémy na bodové svietidlá? Ak nie, tak je rozhodne načase túto skutočnosť zmeniť a spoznať ich jednoducho a rýchlo. V našom e-shope www.elampy.sk sme si pre vás pripravili množstvo koľajnicových lištových systémov, na ktoré môžete jednoducho umiestniť rôzne bodové svietidlá, ktoré vám pomôžu si doma vytvoriť atmosféru ako niekde v zahraničnej galérii.

Čo sú to lištové systémy na bodové svietidlá?

Lištové systémy na bodové svietidlá sú vlastne akýmisi koľajničkami, na ktoré si jednoducho „povešiate“ vaše svietidlá a s ktorými budete môcť následne ľubovoľne hýbať a pohybovať podľa toho, ako to budete práve v danom momente cítiť a ako sa budete cítiť, aby ste tam potrebovali svetlo.

Lištové systémy na bodové svietidlá sa ideálne hodia nielen do galérií, ale napríklad aj k vám domov do chodby, kde potrebujete raz svetlo na jednej strane a potom zase na druhej strane, možno podľa toho, kde sa práve chystáte obliecť, aby ste mohli vyraziť niekam do práce alebo na párty.

Lištové systémy máme pre vás v rôznych značkách

Lištové systémy vyrába nielen svetoznáma, mimochodom mimoriadne obľúbená značka na Slovensku a v Česku, Kanlux, ale aj iné značky, ako napr. značka Nowodvorski, ktorá pochádza z Poľska, kde produkuje mimoriadne kvalitné výrobky, medzi ktoré patria práve aj lištové koľajničkové systémy zvané lišty na bodové svietidlá.

Vďaka jej výrobkom si doma osvetlíte aj priestor pozdĺž celej miestnosti a to bez toho, aby tam svietidlá boli pevne umiestnené bez možnosti akéhokoľvek pohybu. Lištové systémy sa zväčša vyrábajú vo farbe bielej alebo čiernej, občas ale budete môcť naraziť aj na farbu striebornú alebo kovovú, ktorá sa ideálne hodí napr. do rôznych industriálne ladených priestorov.

(PR-cikk)