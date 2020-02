Litvániában és Nigériában is van már koronavírus-fertőzött 

Nigéria egészségügyi minisztere közölte, hogy van egy beteg, aki bizonyítottan a vírustól fertőződött meg.

The Federal Ministry of Health has confirmed a coronavirus(Covid-19) case in Lagos State Nigeria. The case which was confirmed on 27/02/2020 is the first case to be reported in Nigeria since the beginning of the outbreak in China in January 2020 @WHO @BBCWorld #CoronaVirusUpdates pic.twitter.com/uF79NYzvAz