Logisztikai katasztrófa, amit az oroszok 64 km-es katonai konvojukkal műveltek Kijev előtt

Telenko szerint mindegy mennyire próbáltak az üzemanyaggal spórolni, a konvoj első 17 kilométerén álló járműveknek és harckocsiknak már tegnap biztos nem volt üzemanyagjuk. Háromnapos háborút terveztek, ehhez képest több mint egy hete ott vannak, és az üzemanyagon kívül vélhetően az akkumulátoraik is tönkrementek, emiatt pedig roncsteleppé változik ez az útszakasz.

Az elemzés szerint a konvoj eleje nem mozdul, és olyan sűrűn állnak ott, hogy még megtankolni is nehéz lesz a gépeket, nemhogy tartálykocsit eljuttatni az egész elejére. Az útról pedig nem térhetnek le, mivel könnyedén beleragadhatnának a sárba a jelenlegi időjárás mellett.

A szakember szerint a konvoj elindulhat hátrafelé, de még arra is csak nagyon lassan, és ez az egész művelet eltarthat egy hétig vagy tovább, akár egy hónapig. Ez idő alatt minden bizonnyal elfoga az ételük, és a katonáknak emiatt el kellhet hagyni a járműveiket, hogy gyalog induljanak vissza Fehéroroszország irányába.

Hogy az ukránok miért nem támadják a konvojt, arról Telenko úgy vélekedett, hogy jelenleg fontosabb dolguk is van, például visszafoglalták a gosztomeli repteret.

Telenko szerint már az is világos, hogyan halt meg az orosz tábornok. Szerinte ugyanis a konvoj elejére ment, hogy megpróbáljon úrrá lenni a logisztikai káoszon. Ezt vehette észre egy ukrán mesterlövész, és a mozdulataiból úgy értékelte, hogy parancsnokról van szó, ezért kilőtte.

Ugyanakkor közölte azt is, hogy ez nem jelenti, hogy az ukránok végül megnyernék a háborút, sem azt, hogy az oroszok nem tudnák bekeríteni Kijevet. Azt viszont igen, hogy a konvoj első 50 kilométerén rekedt katonák semmilyen veszélyt nem jelentenek.

