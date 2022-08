Lövések érték a zaporizzsjai atomerőmű melletti Enerhodart, miközben már úton vannak a nemzetközi szakértők!

Enerhodar polgármestere, a városból korábban már elmenekült Dmitro Orlov provokációval vádolta meg az orosz erőket, Moszkvát pedig "nukleáris zsarolással".

Vlagyimir Rogov, Zaporizzsja megye Moszkva-barát katonai és polgári közigazgatási főtanácsának egyik tagja azt közölte, hét sebesültről tudnak, két ember állapota súlyos. Egyúttal azt vette az ukrán erők szemére, hogy a támadással igyekeznek megakadályozni a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szakértőinek közelgő látogatását.

Mindkét fél videofelvételeket is közzétett, amelyeken lakónegyedekben lángoló autók láthatók.

Mindeközben Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója hétfői Twitter-üzenetében bejelentette, a szervezet szakértőiből álló küldöttség élén elindult a zaporizzsjai atomerőműhöz.

The day has come, @IAEAorg's Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya (ISAMZ) is now on its way. We must protect the safety and security of #Ukraine’s and Europe’s biggest nuclear facility. Proud to lead this mission which will be in #ZNPP later this week. pic.twitter.com/tyVY7l4SrM