Lövések és robbantások – kommandósok lepték el a komáromi erődöt

Újfent lövésektől és robbanásoktól volt hangos a komáromi erőd, ahol Szlovákia elitkommandójának (Lynx Commando) vezérlete alatt az Atlas szervezet tíz egysége gyakorlatozott – számolt be róla a TV JOJ.

Tíz ország terrorelhárító egysége foglalta el egy időre a Komárom történelmi erődjét. Ezúttal többnyire olyanok érkeztek, akik azelőtt még nem vettek részt a nagyszabású gyakorlaton. Štefan Cák, a Lynx Commando megbízott parancsnoka a TV JOJ-nak elmondta, hogy többek közt Máltáról, Belgiumból és Németországból is érkeztek egységek.

Az erőd területe olyan lehetőségeket nyújt a gyakorlatozásra, amilyeneket csak nagyon nehezen lehetne találni – a lőtéren és az ipari területen is folyt a gyakorlat, a csapatokat gyalogosan, autóval és légi úton is bevetették. Emellett kutyákat is igénybe vettek a „terroristák” elfogásában.

Mivel a művelet során robbanások is történtek, a lakosokra való tekintettel mellőzték az éjszakai gyakorlatozást. Az egyes egységek saját felszereléssel és technikával érkeztek.

