Lövölde tér: Kern András nagysikerű sztorizós-zenés estje november 27-én a a Szlovák Rádió koncerttermében!

A dunaszerdahelyi elóKONCERT műsoriroda sok szeretettel meghívja Önt Kern András és neves budapesti vendégművészei 2023. november 27-én Pozsonyban, a Szlovák Rádió koncerttermében megrendezésre kerülő zenés estjére. A műsorban a közönség hallhatja a nagyon népszerű régi dalok mellett az újabbakat is, így elhangzik - többek között - a Hé, 67!, a Pincér-rock, a Moszkva, a Te majd kézen fogsz és hazavezetsz, a Semmi baj – és persze nem marad el a Lövölde tér sem! És sok-sok történet, humor, ahogy azt megszokhattuk Kern Andrástól! Jegyek a pozsonyi koncertre még kaphatóak online: ITT!

A Kossuth-díjas színművésznek negyedszázada jelent meg első lemeze, rajta az azóta legendássá vált Lövölde tér című dallal. Az azóta is roppant népszerű albumon kívül több lemez is fűződik Kern András nevéhez.

Mikor és hol?

Töltsünk el együtt egy felejthetetlen, jó hangulatú, zenés estét a Kossuth-díjas színművész és vendégei társaságában:

2023. november 27-én (19:00 órai kezdettel) Pozsonyban, a Szlovák Rádió koncerttermében

Az est vendégei: HERNÁDI JUDIT és HEILIG GÁBOR

Kern András több alkalommal énekelt Hernádi Judittal, közös lemezük is jelent meg „Kernádi” címmel. A rendkívül népszerű művésznő szólóban is és duettben is szerepel az esten.

Heilig Gábor volt a zenei vezetője majd’ minden Kern lemeznek, több dalának szerzője és szövegírója is. A mostani est zenei részének ő a zenei producere, a zenekar vezetője és persze a gitározás mellett énekel is.

A dalokat Gátos Iván kiváló zenészekből álló, kibővített zenekara kíséri.

A kitűnő művészek, a remek történetek, a fanyar humor mind dalban, mind prózában a siker garanciái, és a közönség régi vágya teljesül ezen est megvalósulásával.

A pozsonyi előadásra jegyek még korlátozott számban, a Ticketportal jegyirodáiban és weboldalán kaphatók - IDE kattintva!

Mindenkinek jó szórakozást kíván a rendezőség!

