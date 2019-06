LÖVÖLDÖZÉS: Városi rendőrséget hoznak létre a pozsonyi Obchodnán

A város elkezdi egy régi kávézó épületének a felújítását, hogy július végéig már városi rendőrség lehessen a helyén egy bevethető különleges egységgel. Az önkormányzat bevezeti az ottani vendéglők minősítési rendszerét is. Az állami rendőrség elindítja a Centrum nevű programját, amelynek lényege, hogy minden állami rendőrnek egy GPS helymeghatározóval ellátott adó-vevő készüléke lesz. Erről a város és a rendőrség képviselői tájékoztattak a szerdai sajtótájékoztatójukon.

A főváros szerint a Széplak utca a leggyakrabban látogatott utcák közé tartozik éjszaka Pozsonyban, és a helyszín az utóbbi években negatív társadalmi megnyilvánulásokkal kapcsolódott össze. A városi rendőrség márciusban meghosszabbította azt az időt, amelyet péntekenként és szombatonként az utcán és ennek környékén töltöttek. Most ezt az időt ismét meghosszabbították, a járőröket pedig kutyás járőrrel is megerősítik.

„Mindent megteszünk annak érdekében, hogy rövid időn belül a városi rendőrségnek új állomáshelye legyen, amely hosszútávon megerősíti a biztonsági egységek jelenlétét” – mondta Matúš Vallo polgármester. Ezen az állomáson is be lehet majd jelenteni a rendzavarást. „Ezzel együtt egy speciális rendőri egység is az állomáson lesz. A városi rendőrök közül kiválasztottuk a megfelelő jelölteket. A következő hetekben kiképzésen vesznek részt” – magyarázta a polgármester. A különleges egység készen fog állni az azonnali bevetésre. A város azt is kijelentette, hogy a Széplak utca térmegfigyelő rendszerét is bővíteni fogja.

Az elmúlt hónapokban a lakosokkal és a vendéglők üzemeltetőivel is beszéltünk. „Találkoztunk az éjszakai bárok képviselőivel, és egyértelműen elmondtuk, hogy a jelenlegi helyzeten változtatni kell, illetve hogy a meglévő rendszert már nem fogjuk elfogadni. Változtatásokat várunk az üzemeltetők részéről” – jelentette ki a polgármester. Az önkormányzat rövidesen bemutatja a vendéglők minősítési rendszerét, amely – külföldi mintára – arra fogja ösztönözni a vendéglőket, hogy felelősségteljesebben álljanak hozzá az ügyfeleik testi épségének és biztonságának, valamint a környékbeliek nyugalmának a biztosításához. „A rendőrség szigorú intézkedései nélkülözhetetlenek, de ez még nem jelenti az egész Széplak utca problémájának a megoldását. Annál is inkább szükség van a vendéglők üzemeltetőinek a felelősségvállalására” – jegyezte meg Vallo.

Adrian Pavlík, a Pozsonyi Kerületi Rendőr-főkapitányság vezetője elmondta, hogy elindítják a Centrum nevű programjukat, amely nem csak a rendőrségről szól. „Együttműködést ajánlunk fel. Mi csak az egyik fél vagyunk azok között, akiknek felelősséget kell vállalniuk” – jegyezte meg azt is hozzátéve, hogy szeptember végén a partnereikkel együtt szeretnék kiértékelni az elfogadott intézkedések hatékonyságát.

Az állami rendőrség továbbá minden rendőrnek egy helymeghatározóval ellátott adó-vevő készüléket bocsát a rendelkezésére. „Teljes áttekintésünk lesz az összes szolgálatban lévő egységünkről Pozsony megyében” – mondta Pavlík. Ennek köszönhetően nemcsak a rendőrjárművek, hanem a gyalogos járőrök mozgása is látható lesz számunkra. Ezzel a rendőrség reakciókészségén akarnak javítani.

(TASR)