Lövöldözés volt a prágai Károly Egyetemen, 11-en meghaltak, 9-en súlyos sérüléseket szenvedtek

A rendőröket a Károly Egyetem Bölcsészkarának épületéhez riasztották. Egy fegyveres férfi tartózkodott az épületben.

Bohuslav Svoboda polgármester közlése szerint a támadó lezuhant az épület tetejéről és meghalt, nem megerősített tanúvallomások szerint pedig előbb maga ellen fordította a fegyverét. A rendőrség egyelőre nem pontosította az elkövető halálát.

A rendőrség az X közösségi hálón közölte, hogy teljesen lezárták a teret és környékét, halottak és sebesültek is vannak a helyszínen. Az épületet evakuálták, a rendőrök átkutatják.

Shooting in centre of Prague!!! — Mass Shooting with multiple fatalities at Charles University's Faculty of Arts in Prague! There are reports of multiple dead and wounded people https://t.co/umN4hrlBJu #prague #shooting #charlesuniversity #czechia #dead pic.twitter.com/COI3QHb59y

A CNN Prima NEWS információi szerint egy lány a harmadik emeletről hallott lövéseket, a hallgatók pedig azt az utasítást kapták, hogy barikádozzák el magukat a tantermekben. A TV Nova szerint robbanást is lehetett hallani.

Currently stuck inside my classroom in Prague. Shooter is dead, but we are waiting to be evacuated. Praying to make it out alive.



Locked the door before the shooter tried to open it. Fucking hell. pic.twitter.com/wYyhOe5U6p