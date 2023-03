Lőw Zsolt követi Tuchelt a Bayern Münchenhez

A Bayern München labdarúgócsapatánál is Lőw Zsolt lesz Thomas Tuchel vezetőedző egyik másodedzője.

Lőw Zsolt - MTI

Erről szombati hivatalos bemutatásakor beszélt a német tréner, aki a pénteken közös megegyezéssel távozott Julian Nagelsmannt követi a kispadon.

"A stábom sem volt felkészülve arra, hogy minden ilyen gyorsan történik majd, köszönet jár a családtagoknak is a rugalmasságukért. Arno Michel és Lőw Zsolt is velem tart, velük már több mint tíz éve dolgozok együtt. És szeretném még Anthony Barryt is idecsábítani, ő jelenleg még a Chelsea alkalmazásában van" - fogalmazott a 49 éves Tuchel, aki legutóbb - Lőw Zsolttal együtt - a Chelsea-nél dolgozott, 2021-ben Bajnokok Ligáját nyert a londoni együttessel, korábban pedig a Paris Saint-Germaint irányította magyar kollégájával együtt.

A német szakember és stábja először hétfőn tart edzést a bajoroknál.

A klub szombati sajtótájékoztatóján Oliver Kahn vezérigazgató és Hasan Salihamidzic sportigazgató még egyszer megindokolta Nagelsmann távozását.

"Kötelező feladatunk, hogy biztosítsuk a szakmai sikereket" - mondta Kahn, hozzátéve, hogy a lépés a részükről jól átgondolt és nem pánikszerű volt.

"Tudom, hogy nem volt népszerű a döntésünk" - fogalmazott Salihamidzic, aki szerint a vezetőség állandó teljesítmény-ingadozást látott a csapatnál, és a "teljesítménygörbe folyamatosan lefelé ment" , ezért cselekedtek.

A két vezető szerint az edző és a csapat között már nem volt a megfelelő harmónia.

Tuchellel kedden vették fel a kapcsolatot, a szakember két évre, 2025. június 30-ig kötelezte el magát.

"Megtiszteltetés és kitüntetés, hogy a Bayern felkért" - mondta Tuchel. - A klub DNS-e egyértelmű: győzelem és nyerő stílus. A keret ennek megfelelő, ez az egyik legtehetségesebb és legjobb keret Európában. Ezzel minden címért eséllyel lehet harcba szállni."

A szakember először a jövő szombati csúcsrangadón vezeti majd a Bundesligában címvédő Bayern Münchent, az ellenfél korábbi csapata, a jelenleg listavezető Borussai Dortmund lesz.

"Óriási mérkőzés lesz, a körülmények ismeretében talán annál is nagyobb. Ez A mérkőzés a német futballban" - fogalmazott Tuchel, aki kijelentette: mindent megtesz azért, hogy a Bayern mindhárom címet megszerezze, elhódítsa a bajnoki, a Bajnokok Ligája- és a kupatrófeát is.

A BL negyeddöntőjében a Manchester City vár a bajorokra, míg a Német Kupában a Freiburg lesz az ellenfél a nyolc között.

mti/para