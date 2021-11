Lukasenka el akarja kerülni a konfrontációt a fehérorosz-lengyel határon

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kedden kijelentette: el akarja kerülni, hogy a fehérorosz-lengyel határon kialakult migránsválság konfrontációhoz vezessen.

Fotó: TASR/AP

Az államfő egy kormányülésen beszélt erről, szavait a BelTa állami hírügynökség idézte. Lukasenka hangoztatta: "Nem hagyhatjuk, hogy ez az úgynevezett probléma heves konfrontációhoz vezessen. Most az a legfontosabb, hogy megvédjük országunkat és népünket, és ne engedjük meg, hogy összecsapásokra kerüljön sor" - tette hozzá.

Lukasenka beszámolt arról, egy második telefonbeszélgetésre készül Angela Merkel német kancellárral annak érdekében, hogy véget vessenek a migránsválságnak az Európai Unióval közös határon. Mint mondta, a hétfői első telefonbeszélgetésük során Merkel időt kért arra, hogy más európai uniós országokkal megvitassa a válság megoldására tett minszki javaslatot - derült ki a BelTa jelentéséből.

Az államfő azt is mondta, bizonyíték van arra, hogy a lengyel határon fegyvereket próbálnak átadni a menekülteknek. "Számunkra most az a legfontosabb, hogy megvédjük országunkat és népünket, megakadályozzuk az összecsapásokat. Tudom, hogy már történtek kísérletek fegyverek szállítására a spontán migránstáborba. Még olyan provokációk is voltak, amelyek erőszakos konfliktushoz vezethetnek. Ezt semmilyen körülmények között nem szabad megengedni. Nem szabad hagyni, hogy ez az úgynevezett probléma heves konfrontációvá alakuljon" - fejtette ki a határon kialakult helyzetről tartott megbeszélésen a fehérorosz vezető, anélkül, hogy megnevezte volna azokat, akik szerinte fegyverekkel akarják ellátni a migránsokat.



MTI