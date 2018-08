Ma még nem döntenek a rendőrfőnök-választásról szóló javaslatról

Az indítvány ugyanis továbbra is sok vitát gerjeszt, és a szakértők sem értenek vele egyet. Ezt Peter Pellegrini kormányfő közölte a tárgyalás előtt.

„Úgy tűnik, hogy a javaslat körül még sok vita van, és a szakértőktől is olyan hangokat hallunk, hogy a módosítás nem jó” – közölte Pellegrini. Komoly vita alakult ki az országos rendőrfőkapitány megbízatási idejéről. A javaslat szerint hét évig lenne funkciójában a rendőrfőnök.

A kormányfő szerint továbbra is érvényes, hogy 2019 januárjától fogják az új szabályok szerint választani az új rendőrfőnököt. Az év végéig még háromszor ül össze a parlament.

A javaslat szerint a rendőrfőnököt továbbra is a belügyminiszter nevezi ki, de ezt egy versenyvizsga előzi meg, és a jelöltnek a parlament védelmi bizottságának az ajánlására is szüksége van. Az országos rendőrfőkapitány kinevezésében tehát egyet kell értenie a vizsgabizottságnak, a védelmi bizottságnak és a belügyminiszternek. A változtatások a rendőrségi felügyelőséget is érintik.

A kormányfő szerint ugyanakkor az alkotmánybírók megválasztásával kapcsolatos javaslatot szerdán elfogadja a kormány.

TASR