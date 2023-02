Ma még vacogunk, de hétvégére szinte kitavaszodik

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) szerint hétvégére megérkezik a felmelegedés.

Illusztráció (Fotó: TASR)

Az elmúlt napokban megmutatta, mire is képes a tél. Noha hóban nem lehetett részünk, a hőmérséklet jócskán fagypont alá csökkent, főként az éjszakai órákban. Az ország délnyugati részén -6 körüli hőmérséklet uralkodott napnyugtától a reggeli órákig, de Szlovákia más pontjain ennél is hidegebbet mértek.

Az időjósok szerint szombatra megérkezik a felmelegedés. Ez annyit jelent, hogy akár a 10 fokot is elérheti a nappali hőmérséklet, miközben éjszaka is csak fagypont körüli hőmérséklet várható. Az SHMÚ tíznapos előrejelzése szerint ez a tendencia a jövő hét folyamán is kitart majd.



Forrás: SHMÚ

(SHMÚ)