Ma nem kellett felelnie Boris Kollárnak a parlamentben, mert megverte élettársát, de holnap meggyónhatja

Nem volt elég képviselő az ülésteremben, ezért el sem kezdődött a Boris Kollár házelnök leváltsáára összehívott ülés. A képviselők ma kétszer próbálták megnyitni ülést, első alkalommal 66, második alkalommal 71 képviselő jelezte részvételét. A parlament holnap, Ciril és Metód ünnepén újra megpróbálja, de Boris Kollár a programja szerint délelőtt 10-kor már ünnepi misén lesz Nyitrán. Kollárt azért akarják leváltai képviselőtársai, mert 12 éve megverte élettársát, és emiatt nem is mentegetőzik.

Nem volt elég képviselő a teremben, ezért ma nem sikerült megnyitni a parlament rendkívüli ülését, amelyen Boris Kollár házelnök leváltásáról tárgyaltak volna a képviselők. Az ülés összehívását a Demokraták párt (Demokrati) kezdeményezte, de támogatta az OĽaNO és az SaS több képviselője is. A képviselők kétszer is megpróbálták megnyitni az ülést, első alkalommal 66-an jelentkeztek be a rendszerbe, a második alkalommal 71-en, de legalább 76 képviselőnek kellett volna jelen lennie.

Az ülés megnyitását egyértelműen a Sme rodina és a Smer akadályozta, egyetlen képviselőjük sem prezentált a szavazáskor, viszont a szinte minden pártból voltak képviselők, akik hiányoztak az ülésről.

12 évvel ezelőtti ügy

Eduard Hegerék azzal indokolták a házelnök leváltására tett javaslatukat, hogy Boris Kollár „büszkén vállalta”, hogy 12 évvel ezelőtt megverte akkori élettársát és gyermek anyját, Barbora Richterovát.

Az ülés kezdeményezői leginkább azt sérelmezik, hogy Kollár kijelentette, újra megtenné ugyanezt, ha gyermekét veszélyben érezné.

Kollár az ülés előtt megismételte, hogy nem bánt meg semmit, és ha a gyereke védelme úgy kívánná, újra megtenné, amit 12 évvel korábban tett.

„Nem azt mondtam, hogy újra megpofoznám Barbora Richterovát, csak azt, hogy megvédeném a gyerekemet” – jelentette ki az ülés előtt Kollár. Hozzátette azonban, hogy akkor azt tartotta a legjobb „védelemnek”, hogy megveri az élettársát.

A házelnök védené a bántalmazott gyerekeket - és a nőket is

Kollár kifogásolta, hogy az ügyével kapcsolatban senki sem foglalkozik a gyerekek életének és egészségének védelmével, pedig szerinte nagyon sok gyereket bántalmaznak.

„Egyszer sem hallottam senkitől, hogy védjük meg a bántalmazott gyerekeket” – mondta Kollár.

Állítja, ha ősszel bejut a parlamentbe, az első dolga lesz, hogy javasoljon egy törványt a bántalmazott nők és gyerekek védelmére. Azt nem árulta el, hogy min akarna szigorítani.

Pofonokkal nem lehet életet menteni

A Demokraták szerint azonban Kollár már akkor verte meg az élettársát, amikor gyermeke nem volt veszélyben.

„Veréssel, pofonokkal nem lehet életet menteni” – véli Andrea Letanovská, a Demokraták listavezetője.

Tisztában vannak azzal, hogy Kollár esetleges leváltása nem oldaná meg a bántalmazott nők helyzetét, viszont egy olyan jelzést adna, hogy a politikusok sem bántalmazhatják büntetlenül a nőket.

Kollárnak szerdán délelőtt más programja van

Kollár az újságírókat is támadta, mert szerinte olyan részleteket tettek közzé, ami az ügyben érintett gyerekei számára nagyon kellemetlen. A házelnöknek két fia született Barbora Richterovától, akivel jelenleg folyik a gyerekelhelyezési per. Kollár állítja az élettársa transzban, szinte magán kívül volt, amikor eldobta egyéves fiát, ez váltotta ki a házelnökből, hogy félholtra pofozza a nőt. Barbora Richterová cáfolja, hogy bántalmazta volna saját gyerekét.

A képviselők szerdán reggel újra megpróbálják megnyitni a rendkívüli ülést, de a siker esélye kisebb, mit ma, mert szerdán államünnep lesz, Ciril és Metód ünnepe.

Boris Kollár hivatalos programja szerint délelőtt 10-kor már Nyitrán lesz, ahol a két hittérítő emlékére tartott ünnepi misén vesz részt.

Igaz, a parlament ülését újra délután kettőre hívták össze.

