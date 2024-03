Ma temetik a börtönben meghalt orosz ellenzéki vezért, rengeteg rendőrt vezényeltek ki (VIDEÓ)

Pénteken helyezik végső nyugalomra a börtönben meghalt 47 éves orosz ellenzéki politikust. Százával érkeznek az emberek Alekszej Navalnij temetésére, és a hatóságok meg nem bíznak semmit sem a véletlenre.

Fotó: TASR

Pénteken délelőtt már több százan érkeztek meg a moszkvai templomhoz, ahol délben kezdetét veszi majd Alekszej Navalnij temetése.

Meanwhile, people are gathering at the temple to bid farewell to Navalny



The funeral is scheduled to begin in three hours. pic.twitter.com/UQ2C0ZdBgi — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024

Közben a hatóságok készültségbe helyezték a biztonsági szerveket, hogy nehogy valaki azt gondolja, az államfőválasztás előtt pár héttel szabadon lehet ellenzékieskedni Oroszországban.

A giant queue has gathered in Moscow for Navalny's farewell



However, the ceremony is being postponed due to a delay in giving out the politician's body. pic.twitter.com/KKmbjJmH2Q — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024

Ahol börtön jár azért is, ha valaki háborúnak nevezi az a vérontást, amit mondvacsinált okokra hivatkozva több mint kév éve indított Moszkva.

The situation at Borisov cemetery, where Alexei Navalny's funeral is scheduled to take place pic.twitter.com/BufnbGdP6g — NEXTA (@nexta_tv) March 1, 2024

